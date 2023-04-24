加强越南隆安省与中国云南省的经贸往来

4月23日，越南老街工贸厅与中国云南省红河州商务局组团赴隆安省调研，并与当地农产品生产、加工和出口企业开展商务交流。

越南老街工贸厅与中国云南省红河州代表团视察隆安省部分企业的农产品加工包装流程。

隆安省工贸厅副厅长周氏丽表示，隆安农产品丰富，有大米、火龙果、无核柠檬、香蕉、西瓜等。隆安大米已出口到40个国家和地区，主要是中国、中国香港、 新加坡、马来西亚等。2021-2022年隆安省年均大米出口量为64.62万吨。2022年，隆安省向中国大米出口量占全省大米出口量的36.35%。

隆安省火龙果产量的80%以上供出口。隆安省火龙果远销超15个国家和地区； 其中通过谅山和老街两个边境口岸出口到中国。

据红河州商务局的信息，目前，云南省正着力优化营商环境；推进河口数字口岸建设；继续优化进出口通关流程，为河口-老街口岸农产品、农副产品快速通关创造便利条件。因此，中国云南省红河州与越南农产品资源丰富的省市开展商务交流是一项重要且必要的工作。

此次考察活动是老街省和云南省红河州的企业和分销商与隆安省农产品收购加工企业见面交流的良好平台。同时，这也是隆安省推介当地农产品出口经营企业与合作社，加强与国内外市场贸易往来的良机。（完）