加强越南边境四省与中国广西的教育合作成效

每年，中国广西向越南4个边境省份提供18-25份本科生和研究生奖学金。谅山和河江两省向广西提供2至5份本科生奖学金（在越南河内国家大学下属人文与社会科学大学就读）。从2016年至今，高平省已派遣56名大学生和32名干部、公务员和职员赴广西就读。

会议上，各方已就新冠肺炎疫情情况下的留学生奖学金和学习中面临的困难；保持和增加关于人力资源培训、职业教育教师培训，师生学习交流等进行讨论，互相交换了4省之间关于完善职业教育机制和政策、教育培训和职业教育工作计划革新等方面的经验。



双方已签署了合作备忘录，一致同意继续维持广西与越南边境4省在教育领域的磋商机制；建立双方联络和协调机制。

会议上，高平省人民委员会副主席黎海和高度评价了双方在教育领域，尤其是人力资源培训、本科教育和研究生培训等领域的合作成效。合作成果不仅为教育部门干部和师生带来利益，而还有助于提高双方人力资源的质量，加强双方人民交流，巩固和发展各地方之间的友好合作关系。从而，为培育越中两党和两国人民之间的关系做出贡献。

黎海和建议四省教育培训厅、劳动荣军与社会厅和广西壮族自治区教育厅继续提出更具体和切实的合作内容和方向，旨在满足双方的需求和为双方带来利益。（完）