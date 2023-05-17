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加强越南祖国阵线与古巴保卫革命委员会的合作关系
杜文战向古巴代表团介绍了越南经济社会近期发展情况，简要介绍越南祖国阵线在建设、巩固和加强民族大团结，建设民富、国强、民主、公平、文明的越南国家中的地位、作用和使命。
杜文战认为，在越南祖国阵线中央委员会与古巴保卫革命委员会的良好关系的基础上，双方将为推动两党、两国和两国人民的特殊友好关系日益走深走实做出贡献。
赫拉尔多·埃尔南德斯为越南祖国阵线中央委员会与古巴保卫革命委员会乃至越南与古巴两国的图案通友谊与特殊团结不断得到培育和全面发展，成为各自国家革命事业的巨大鼓舞感到高兴。他同时强调，古巴革命保卫委员会将继续与越南祖国阵线中央委员会并肩同行，以共同实现建设一个进步、发展和繁荣社会的目标。
会见中，双方高度评价越南祖国阵线中央委员会与古巴革命保卫委员会之间的合作成果以及《2012-2022年越南祖国阵线中央委员会与古巴革命保卫委员会合作协议》的实施结果，同时就《2023-2028年合作协议》的内容展开讨论并达成了共识。其中，在2023-2028年间，双方将进一步加大对两国各阶层人民，特别是年轻一代有关越古传统友谊与全面合作关系的宣传工作力度；加强信息互换，保持密切配合和互相支持，以维护各自国家的和平、稳定环境及安全秩序；基于国际法和各自国家的立场在涉及彼此利益的问题上互相支持。（完）