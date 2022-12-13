加强越南海洋岛屿宣传工作

2021-2022年阶段海军一区司令部与南定、广宁、太平、乂安、兴安、宣光等六省海洋岛屿宣传协调工作两年初步总结暨部署2023年计划任务会议于12月13日在南定市举行。

海军一区副政委武友兼大校在会上发言表示，2021-2022年阶段，海军一区司令部与各省省委宣教部积极协调，交流与提供信息，为针对官兵和各阶层人民展开宣传工作服务。

海军一区的部队协调向数以千计的外国渔民和船只宣传越南法律法规、关于在渔场捕捞活动的法律法规，特别是越南政府总理2017 年 12 月 13 日所签发关于“克服欧盟委员会关于非法、未报告和无管制捕鱼的警告的若干紧急任务和解决方案”的第45号指示（45/CT-TTg）。

与此同时，各地方与基层同行，发挥信息通信部门的合力，积极组织开展多次针对各阶层人民群众的海洋岛屿宣传活动。

会议上，海军政委阮文俸中将发言强调，南定、广宁、太平、乂安、兴安、宣光等六省省委宣教部及时宣传我党和国家关于海洋岛屿、国家边界主权的主张政策，有助于提高人们的认识、激发人们热爱祖国之心，同时反击敌对势力歪曲事实、破坏我党和国家的诡计与阴谋。

会上，南定、广宁、太平、乂安、兴安、宣光等六省省委宣教部领导代表同海军一区司令部领导代表签署了2023年联合计划。据此，今后一段时间，海军一区司令部和各省省委宣教部秉持“灵活、有效、求实、务实、有针对性”的方针，继续革新海洋岛屿宣传工作的内容、形式和方法，促成意识的积极转变，巩固和增进人民群众的信任和共识。

海军一区司令部、各省省委宣教部着力提高宣传信息质量，做到快速、灵敏、准确反映海上形势，引导思想和舆论，揭露敌对势力关于海洋岛屿主权的歪曲事实宣传的阴谋诡计，特别是涉及我国对黄沙和长沙群岛主权的问题。（完）