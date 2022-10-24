越南文化体育旅游部版权局国家文艺学院和有关单位24日在河内举行“加强越南文化创意领域的知识产权执法工作”研讨会。

研讨会公布了国内外专家在2022年进行的一份研究报告，对越南文化和创意领域的知识产权保护和执法现状进行全面评估。这是科学家、管理人员、企业、组织和个人讨论越南文创产业知识产权保护和执法状况，从而提出有效解决方案的良好机会。

据组委会介绍，越南文化创意产业近年来迅速发展，日益成为国民经济的重要产业。据统计，2018年越南文创产业规模达80.8亿美元，占国内生产总值（GDP）的3.61%。2019年，文创产业创造就业岗位超过300万个，占全国就业岗位的6.1%。

但是，被认为越南未来几年重要经济产业的文创产业正在面临知识产权保护等方面的困难。

2016年，越南政府总理批准了《到2020年和远景展望到2030年越南文化产业发展战略》，旨在促进文化产业发展，致力解决文化创意领域知识产权执法方面面临的困难。

越南国家文艺学院赈灾和版权局配合开展“加强越南知识产权执法”项目。该项目得到了国际多元化基金会（IFCD）的支持，是2005 年联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》的框架项目之一。

该项目于 2022 年 3 月至 2023 年 3 月实施。

项目实施期间开展一系列活动，以改善越南的知识产权保护和执法状况，为国家文创产业可持续发展做出贡献。（完）