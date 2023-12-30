加强越南和老挝在侨民工作中的合作

越南外交部长裴青山29日会见正在访越的以老挝外交部副部长丁苏山（Ting Souksanh）为首的老挝裔联络委员会代表团。

裴青山强调，越南和老挝之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系继续稳步发展，各合作领域日益深入、务实和有效发展；其中包括两国外交部的重要贡献。

裴青山对海外越南人国家委员会与海外老挝人联络委员会在侨民工作中的合作关系表示欢迎。

丁苏山副部长表示，访问越南期间，海外老挝人联络委员会希望与海外越南人国家委员会一道，促进双方合作谅解备忘录的有效落实，并交流政策制定研究和专门机构建设方面的经验，部署侨民工作，满足新形势和国家发展需求。

*12月29日，越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋恒在河内与老挝外交部副部长丁苏山举行会谈。

黎氏秋恒副部长在会上表示，海外越南人国家委员会愿意配合和支持海外老挝人联络委员会制定和实施有关海外老挝人的政策。

丁苏山表示，旅外老挝人社群约98万人，相当于老挝人口的13%，主要集中在近20个国家，其中大部分在美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚等国。

黎氏秋恒表示，海外越南人正在世界130个国家和地区生活、工作和学习。他们不仅融入所在国社会，而且还为所在国和增进越南与所在国之间的友好关系，推动贸易合作，推广越南风土人情做出贡献。他们同时举办多项心系祖国的活动。2022年，越南侨汇收入达190亿美元，继续位居世界十大侨汇收入国之列。

会上，双方就海外越南人国家委员会和海外老挝人联络委员会的组织结构和活动进行讨论，同时分享有关制定政策、法律以及为侨胞举办会议、活动等方面的经验。

黎氏秋恒副部长对丁苏山副部长所提出的建议表示赞同，同时建议今后两个委员会继续推进合作，增加工作代表团互访，加强双方有关单位的信息交换；通过两国驻外代表机构为两国侨胞举办各项活动等。

应外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋恒的邀请，老挝外交部副部长丁苏山率海外老挝人联络委员会代表团于2023年12月26日至30日对越南进行访问。访问期间，老挝外交部副部长丁苏山会见越南外交部长裴青山，与黎氏秋恒副部长举行会谈，并出席海外越南人国家委员会和海防市联合举行的发挥旅外侨胞资源，促进地方与企业对接会议，与海防市领导人举行工作会议等。（完）