加强越南同塔省与中国广西壮族自治区之间的贸易对接

8月29日，同塔省人民委员会同工贸部联合在高岭市联合举行中国农产品进口市场信息宣介及越南（同塔省）与中国（广西）企业经贸合作对接会。

广西壮族自治区商务厅二级巡视员邓文娟向与会代表推介了地方潜力和优势，同时认为广西与越南接壤口岸较多，基础设施同步投资建设，服务水果和水产品进出口活动。

此外，广西将进一步深化与包括同塔省在内的越南蔬果和水产品贸易务实合作，为越中两国经贸合作创造便利条件。

工贸部亚洲-非洲司副司长苏玉山表示，在越中经贸合作大局中，广西具有特别重要的位置。广西是越南货物，特别是农产品进军中国市场的第一重要门户之一。

据中国亚洲-非洲市场司，中国是越南第一大贸易伙伴，是越南农产品最大销售市场。然而，在全球经济面临困难的情况下，越中贸易也受到了影响。

在对接会上，同塔省和广西近20家企业代表已互相交换意见，寻找在农产品和水产品等领域的贸易合作机会。

苏玉山表示，在越南许多农产品和水产品对中国出口下降的背景下，加强供需对接、为企业寻找出路具有重要和切实意义。因此，工贸部、广西商务厅已配合，邀请广西从事农产品贸易、物流等领域企业参加该活动，为双方企业进行交流、寻找贸易合作机会创造机会。

据同塔省工贸厅，中国是该省最大进出口市场之一。2023年上半年，双方进出口总额达1.26亿美元，其中出口额达1.07亿美元，进口额达1890万美元。主要出口产品为水产品、大米、皮鞋、大米制品等。

同塔省工贸厅厅长阮友勇表示，今后，中国仍将是越南多种产品的潜在出口市场，其中农产品、水产品仍占较大比重并获中国政府鼓励按照正贸渠道进口，满足居民需求的产品。（完）