加强越南各地方与埃及红海省的经济对接

据越通社驻埃及记者报道，7月11日，越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基（Walid Al Barqi）举行工作座谈，就推动红海省与越南各地方在经济、贸易、投资及物流等领域合作的举措进行深入交换意见。



阮南阳大使强调，越南与埃及双边关系提升为全面伙伴关系，为两国地方间合作开辟了诸多新机遇。他建议加强红海省与越南沿海各地方在航运、物流、进出口、旅游及矿产开采等领域的对接合作。



红海省省长瓦利德·巴尔基介绍了该省所拥有的突出优势，包括港口、旅游、采矿、石油天然气、可再生能源、水产养殖及海洋经济等。瓦利德·巴尔基省长肯定，红海省高度重视拓展国际合作，愿为越南企业赴该省寻找投资与商机创造一切便利条件，特别是在旅游、采矿、物流及海洋经济发展等领域。



此前，阮南阳大使及大使馆工作代表团团于7月9日与红海省商会主席哈立德·阿卜杜勒·杰利勒（Khaled Abdelgelyl）举行了工作座谈。哈立德·阿卜杜勒·杰利勒高度评价越南的经济发展成就，认为两国企业近期在磷酸盐矿石开采与贸易方面的合作取得了积极成果，并建议将合作拓展至矿产、旅游和物流等领域，以进一步强化双边企业间的对接。



基于两国经济的互补性，阮南阳大使提出优先在三大领域开展合作：一是保障供应链与贸易平衡；二是发展海洋经济与高新技术水产养殖；三是加强物流及港口对接。



出席“越南与埃及经济伙伴关系：增长与机遇”论坛的代表。图自越通社

同日，阮南阳大使与红海省商会主席哈立德·阿卜杜勒·杰利勒共同主持了题为“越南与埃及经济伙伴关系：增长与机遇”的论坛。众多红海省企业代表出席论坛，愿与越南合作伙伴加强的合作关系。



越南驻埃及大使馆商务参赞阮维兴在论坛上介绍了越南近期的经济社会发展成就，并透露，2025年越南与埃及的双边贸易额首次突破7亿美元大关。



与会代表认为，除传统商品外，两国扩大贸易往来的空间依然巨大。越南可加大对埃及出口茶叶、大米、冷冻虾、机械及电气设备；而埃及在柑橘、葡萄、化肥，特别是磷酸盐矿石等领域具有较强优势。



在论坛框架下，与会代表还参观了展示越南部分优势产品的展位。（完）