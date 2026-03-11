加强越南与UNDP、WHO在改善空气质量方面的合作

陈红河强调，越南与联合国开发计划署和世界卫生组织的紧密合作关系，高度评价两个组织在越南建设和发展过程中所发挥的作用及所作出的重要贡献，特别是在协助完善政策、改革体制和推动可持续发展计划方面。



陈红河表示，越南愿继续与联合国开发计划署和世界卫生组织密切合作，共同交流和推动新的合作倡议，以提高未来合作的成效。



谈及工作会晤内容，陈红河表示，越南已初步评估了全国范围以及河内、胡志明市等大都市的空气污染源。排放源结构与许多发展中国家较为相似，尤其与北京类似。其中，工业约占27%，交通约占25%，建筑约占20%，约6%来自其他源，如燃烧秸秆、露天焚烧处理垃圾等。目前主要污染物是PM2.5细颗粒物。



据陈红河介绍，要减少空气污染，必须从源头上处理排放源，如交通、工业、建筑、农业废弃物和城市垃圾。解决方案必须同步实施，从城市规划、将工业设施迁出市区、将使用化石燃料的交通工具转换为电动车或发展地下交通，到应用建筑标准以及利用秸秆等农业副产品而非焚烧。



目前，越南正在寻求一个跨行业、跨区域的综合性政策解决方案。然而，除制定政策外，实施资源仍是巨大挑战，其中需要考虑人民的生计和出行需求，这需要技术和管理方式的转变。



陈红河认为，需要对空气污染造成的损害，特别是医疗费用和社会经济影响进行更充分的评估。如果能将人们用于治疗空气污染相关疾病的支出与投资于技术转换、交通方式改变或垃圾处理等解决方案的成本进行比较，将更有说服力地推动必要的政策和行动。



陈红河高度评价联合国开发计划署和世界卫生组织驻越代表坦诚、建设性的交流意见，他表示，越南可优先选择河内作为试点地区，动员国际组织的支持和参与，构建空气污染控制模式，从中总结经验并推广到全国其他地区。



陈红河对联合国开发计划署和世界卫生组织关于举办空气污染相关专题论坛的建议表示欢迎，他希望与包括中国专家在内的国际专家建立联系，交流监测系统和交通管理设计的经验。



拉姆拉·阿勒哈利迪和安吉拉·普拉特感谢陈红河副总理拨冗会见，表示近年来空气污染是联合国开发计划署和世界卫生组织与越南各部委，特别是卫生部和农业与环境部合作的重点领域之一。



联合国开发计划署和世界卫生组织目前集中支持越南在空气污染相关的五大领域：完善政策和法律框架；建立监测和预警系统；研究和编制排放清单；宣传、提高社区认识；将空气污染控制措施与可持续发展目标相结合，包括落实国家自主贡献和低碳经济发展路线图。



拉姆拉·阿勒哈利迪确认，尽管当前全球形势多变，资源有限，联合国开发计划署仍努力调动和有效利用现有资源，为越南改善空气质量的努力作出切实贡献。（完）