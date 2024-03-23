加强越南与芬兰各领域合作

越南国会对外委员会副主任敦俊峰指出，这是荷兰议会议长尤西·哈拉阿霍上任以来首次出访欧洲以外的国家，出访期间只访问越南；这是对越南国会主席王廷惠在新冠肺炎疫情形势严峻的2021年访问芬兰的回访。



这体现了越南在芬兰外交政策中的特殊地位以及两国立法机构之间的友好关系。



此次访问也是庆祝芬兰与越南建交50周年（1973-2023）的高层互访活动。



越南欢迎芬兰议会议长来访，旨在落实越共十三大的外交政策和政治局2023年1月签发的关于落实越共十三大外交政策的若干重大方向和政策的决议；肯定越南始终重视与芬兰传统友谊和多方面合作的一贯主张，愿深化两国在各领域的信任关系；同时，越南愿进一步推动两国立法机构合作，使两国议会间合作更加富有成效，为扩大两国在其他领域的合作，特别是提高两国经济合作效果注入动力。



敦俊峰强调，建交51年来，越南与芬兰的传统友谊和多方面合作关系得到良好维护和发展。芬兰始终给予越南极为宝贵的帮助。



经贸投资合作是两国关系中的首要合作领域。 近年来，两国贸易额不断增长， 2023年达近3.8亿美元。 然而，这仍然是一个不大的数字，特别是在《越南与欧盟自由贸易协定（EVFTA）》于2020年生效的背景下。



在投资方面，芬兰目前在对越南投资的140个国家和地区中排名第58位，正在开展的投资项目35个，注册资本超过4700万美元。 与芬兰的经济潜力和实力相比，这比投资仍然较低。



因此，通过此次访问，越荷两国领导人将探讨进一步加强经贸投资合作，力争将双边贸易额提高到新的水平，进一步加强芬兰对越南的投资，吸引芬兰企业对越南投资等的措施。



关于教育培训，这是两国之间非常有潜力的领域。目前约有2500名越南学生在芬兰就读，主要是自费留学。此次访问是双方就加强该领域合作开展深入讨论的一个非常重要机会。



此访期间，越南国会主席王廷惠将与芬兰议会议长尤西·哈拉阿霍讨论加强两国立法机构合作的措施，特别是立法和最高监督、决定国家重大问题等的经验交流。 从而为双方在经济、贸易、投资、科研、教育培训等各领域合作创造条件。



敦俊峰希望通过这次高层访问，两国在国际议会论坛等国际论坛上的协调和相互支持将日益密切。（完）