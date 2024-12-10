加强越南与老挝的文化与旅游合作

越通社驻老挝记者报道，12月10日上午，由副部长黄道疆率领的越南文化体育与旅游部代表团在万象与由中央办公厅副主任康帕•平马松率领的老挝革命人民党中央办公厅代表团举行了工作会谈。

在会议上，双方就老越友谊公园项目在万象的规划、设计等实施情况进行了信息互换，为动工兴建该项目创造最佳条件。会后，双方共同实地考察了项目建设地点。该友谊公园将坐落在万象新区的中心地带。

此前，12月9日下午，黄道疆副部长与老挝新闻文化旅游部部长宋莎婉•维雅吉举行了会谈。双方一致同意继续落实越南文化体育与旅游部与老挝新闻文化与旅游部文化、艺术与旅游合作计划（2021-2025）。根据计划，2025年，老挝新闻文化与旅游部将在越南举办“老挝文化周”。

双方一致同意加强关于越老特殊关系的学术研讨会和友好交流活动；联合举办越老边境地区的文化、体育和旅游交流节；为两国少数民族同胞开展交流活动提供便利，保护和传承边境地区少数民族传统文化。

在旅游领域，双方将继续落实两国政府间的双边旅游合作协议以及其他次区域旅游发展战略计划。双方将密切配合实施“支持大湄公河次区域包容性增长的旅游基础设施发展项目（第二阶段）”，建设协调配合机制，最大化限度地利用过去跨区域旅游项目的成果，以及在区域级别的旅游合作倡议。

此外，双方将继续为两国人员往来提供便利，研究开通直达航班，连接两国新的旅游景点，并探索在旅游宣传中应用数字技术的可能性。同时，双方还将支持企业和各地共同研究、开发独特的新旅游线路，为越南与老挝游客及第三国游客提供服务，特别是边境旅游产品。（完）