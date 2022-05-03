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加强越南与法国的地方间合作
会上，尼斯市副市长菲利普·普拉达尔表示，旅居尼斯越南人社群较多，他们为尼斯与越南各地方合作搭建桥梁，因此尼斯与越南各地方的合作潜力巨大。
菲利普·普拉达尔先生表示希望同自 2011 年起与尼斯缔结友好城市的芹苴市分享应对气候变化和生态转型的经验。
菲利普·普拉达尔先生也希望寻找与越南在药材开发和传统医药发展方面的合作机会。同时，他还希望双方加强在遗产领域的合作，参加预计于2022年12月在河内举行的第十二届非集中合作（地方合作）会议和响应2023年两国关系的庆祝活动。
丁全胜大使对尼斯和芹苴市在健康和教育领域的合作和索非亚安提波利斯大学和岘港大学的合作表示欢迎，同时鼓励各方继续加强合作，尼斯企业了解越南在卫生、数字化和水产养殖等领域的合作商机。
丁全胜大使与尼斯蔚蓝海岸地区工商会代表举行工作座谈会时介绍了越南经营投资潜力以及越南在法国投资经营的机遇。
丁全胜大使接受越通社记者采访时表示，双方提到了同尼斯建立合作伙伴的芹苴、岘港等越南各地方的许多传统合作领域。尼斯市领导和企业界十分关注对越南的合作，其不仅在贸易和投资方面，而且还在文化、博物馆、旅游和培训等领域的合作机会和前景。
此次访问期间，丁全胜大使还会见了旅居尼斯及周边地区的越侨和留学生代表。此外，在丁全胜大使访问尼斯期间，5月2日，促进越南与法国尼斯蔚蓝海岸地区企业之间的投资与贸易座谈会在尼斯蔚蓝海岸工商会（CCI）总部举行。（完）