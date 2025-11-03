加强越南与新加坡、爱尔兰在政策研究与干部培训领域的合作

在会见前来辞行的新加坡驻越南大使拉特南时，阮春胜希望其在新的工作岗位上继续支持越新全面战略伙伴关系。



阮春胜强调，两国关系提升为全面战略伙伴是一个具有重要意义的里程碑。目前，新加坡对越投资位居全球第二，在东盟位居第一。同时新加坡在经济、科技和创新等多个领域也是先行者。



拉特南对在越南履行职务5年间，亲眼见证越南在克服包括新冠疫情和自然灾害在内的多重危机后，依然坚韧不拔、蓬勃发展感到荣幸。他对越南的印象是“发展与和平”，这在越南近期成功主办《河内公约》开放签署仪式中得到了充分体现，显示出国际社会对越南的信任。



拉特南建议两国落实高级领导人达成的共识，建立新加坡—越南政策战略对话机制，作为双方党际合作新平台，以便共同探讨两国面临的共同挑战。



阮春胜对拉特南的提议表示赞同和支持，同时强调两国应继续在全面战略伙伴关系框架下加强合作，特别是推动干部培训与交流项目的发展。



在会见爱尔兰驻越南大使法卢因时，阮春胜回顾了自1996年4月5日两国建交以来的双边关系重要里程碑，并确认爱尔兰是越南在欧盟中的重要伙伴，尤其在教育培训、可持续发展和人道领域。



越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主任阮春胜在河内分别会见了爱尔兰驻越南大使迪尔德丽·尼·法卢因。图自越通社

爱尔兰与胡志明国家政治学院在多项合作活动中取得了实效，例如：爱尔兰驻越南大使馆与学院联合举办关于公共治理、可持续发展和性别平等的专题研讨会；学院派遣干部参加由爱尔兰政府资助的IDEAS奖学金项目（经济、工程等领域研究生项目）以及短期培训课程等。



双方在会谈中探讨了今后如何进一步落实合作前景的措施，重点继续推进干部培训与能力建设领域的合作；共同开发关于数字化转型、绿色技术与可再生能源的研究项目；研究社会保障与福利国家模式，有助于提升教学质量、培养高素质人力资源，促进越南的科学研究与创新发展。（完）