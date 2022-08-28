加强越南与斯洛伐克的合作

值此斯洛伐克国庆30周年（1992 年 9月1日~2022年9月1日）之际，胡志明市友好组织联合会（HUFO）与胡志明市越南-斯洛伐克友好协会于8月28日上午联合举行友好见面会。

胡志明市越斯友好协会

主席裴光海回顾两国的传统友好关系时强调，越南与捷克现为斯洛伐克于1950年2月2日正式建立外交关系是两国人民友好关系的基础。在争取民族独立斗争和国家建设事业中，越南得到了捷克斯洛伐克政府和人民的切实有效的支持和帮助。越南历代知识分子和人才都在斯洛伐克的研究所、大学、职业学校和工厂接受培训。其中多人已成为领导干部，在党、国家和政府机构中担任重要职务，为越南的建设和发展事业做出了贡献。多年来，

越南与斯洛伐克

以及两国各地方的友谊和多方面合作不断得到巩固和走向深入。

裴光海强调，越裔斯洛伐克人社群正式被承认为斯洛伐克第14个少数民族为该社群更积极地为斯洛伐克社会做出贡献创造便利条件。

斯洛伐克共和国驻越南大使馆副大使兼商务参赞玛丽安·维尔斯(Marian Veres)对胡志明市乃至越南人民斯洛伐克共和国人民的美好感情表示感谢。他同时为能够在越南参加斯洛伐克民族起义，斯洛伐克共和国宪法日纪念活动感到荣幸。赞玛丽安•维尔斯认为，斯洛伐克和越南优势互补，可携手共促发展、造福两国人民。

据胡志明市友好组织联合会表示，多年来，斯洛伐克一直是越南在中东欧地区的重要伙伴。 越南与斯洛伐克的双向贸易额逐年稳步增长。

根据经济复杂性观察站（OEC）的数据，2020年越斯双边贸易额已超过10亿美元。截至2022年年中，斯洛伐克在对越南的投资的135个国家和地区中排名第45位，在越南开展注册资本达1.4亿美元的12个项目。（完）