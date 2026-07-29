加强越南与墨西哥企业对接

7月27日，越南驻墨西哥商务处与墨西哥外贸、投资和科技委员会（COMCE）联合举行越南与韦拉克鲁斯企业对接研讨会，旨在介绍越南与韦拉克鲁斯州在经济、贸易与投资领域的合作潜力，并推广2026年越南国际采购展（Vietnam International Sourcing 2026）。

据越通社驻墨西哥记者报道，出席研讨会的有COMCE韦拉克鲁斯分会主席赫拉尔多·卡尔德纳斯·埃尔南德斯（Gerardo Cárdenas Hernández）和来自当地多个协会及大型企业的代表。

在研讨会上，越南驻墨西哥商务处处长、商务参赞阮氏庄介绍了越南经济发展的突出成就、投资环境以及越南企业的生产与出口能力，同时更新了双边贸易关系情况，并指出在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）框架下的合作机遇。

阮氏庄强调，墨西哥目前是越南在拉丁美洲的第二大贸易伙伴，而越南则是墨西哥在东盟中的主要贸易伙伴。近年来，双边贸易额保持良好增长势头，2025年已超过150亿美元，为两国企业在加工制造、农产品、食品、物流及供应链发展等领域进一步扩大合作关系奠定坚实基础。

越南驻墨西哥商务处在研讨会上介绍了由越南工贸部主办的2026年越南国际采购展，并邀请韦拉克鲁斯州企业界参展，以寻找合作伙伴、拓展供应链并加强与越南生产及出口企业的直接对接。

研讨会结束后，越南驻墨西哥商务处代表团与韦拉克鲁斯港务局举行工作会谈，并对韦拉克鲁斯港的基础设施和物流服务系统进行实地考察，以了解海运连接的可行性，从而支持两国企业的进出口活动并降低物流成本。

COMCE韦拉克鲁斯分会主席赫拉尔多·卡尔德纳斯·埃尔南德斯强调，将继续与越南驻墨西哥商务处在信息共享、企业对接及贸易促进活动方面加强密切合作。双方一致同意保持常态化交流机制，推动企业对接活动，支持企业界充分把握合作机遇，进一步深化越南与墨西哥全面伙伴关系。 （完）