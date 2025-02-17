加强越南与古巴、加拿大在干部人才培训领域的合作

2月17日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜在河内会分别见了古巴和加拿大驻越南两位大使。

阮春胜在会见古巴大使罗杰里奥·波兰科·富恩特斯 (Rogelio Polanco Fuentes)时表示，胡志明国家政治学院一直重视发展与古巴的合作关系；希望古巴大使馆与学院密切合作，力争在今年举办好两党理论研讨会，同时组织好古巴共产党副部长级以上领导干部赴越调研考察活动。

阮春胜表示，越南目前正在大力推进党政机关精简，其中国家行政学院将与胡志明国家政治学院合并，并成立公共行政与管理学院。希望与古巴在公共行政和公共政策领域的研究和干部培训方面开展合作。

罗杰里奥·波兰科·富恩特斯大使表示，2025年是越古建交65周年和“越古友谊年”，两党两国合作关系正朝着更高水平迈进。古巴将于2025年5月在哈瓦那大学举行胡志明主席研究中心揭牌仪式。希望进一步深化大使馆与胡志明国家政治学院之间的合作，落实好两党两国及两所党校领导人达成的协议。

*阮春胜在会见加拿大驻越南大使肖恩·斯泰尔（Shawn Steil）时，对胡志明国家政治学院与加拿大各合作伙伴的关系发展势头感到高兴。他强调，加拿大是越南在包容性发展合作、以人为中心和提高女性领导人能力方面的重要合作伙伴。胡志明国家政治学院与国家行政学院合并后，加拿大合作伙伴网络会更加广阔，合作领域也不断拓宽。

胡志明国家政治学院与加拿大合作伙伴即将实施由加拿大国际教育署资助的“包容性地方治理”项目。相信该项目以及双方之间的其他合作计划将为提升地方公共管理效率，满足新时代新要求做出贡献。

肖恩·斯泰尔大使对阮春胜拨冗回见并就双方合作深入交换意见表示感谢。他强调，加拿大将努力促进与包括胡志明国家政治学院及越南在内的国际合作关系。（完）