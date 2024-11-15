加强越南与印度旅游对接

据越通社驻印度记者报道，越南驻印度大使阮青海在开业仪式上发表讲话时认为，Vietravel是首家在印度设立公司，成为把业务扩大人口超14亿人的南亚国家旅游市场的重要里程碑。他同时认为在两国之间各直达航班日益增加的同时，旅游业发展机会将更多。



Vietravel副董事长陈段世唯指出，Viet India Travel Pvt. Ltd是扩大和推动越南与印度旅游对接计划行程中的重要进程。该公司希望给印度游客带来独特的体验，其不仅可探索越南美丽自然和特色文化，而且还进一步了解两国友好关系。



据Vietravel代表透露的信息，今年，公司接待印度游客近1.5万人次，这是可信的信号。



近年来，印度被评为潜在的市场，因出境旅游的印度人数量越来越多，增长速度块。在印度设立公司不仅是Vietravel拓展国际市场的战略，而且还体现出公司希望加强与该国许多潜在顾客和伙伴的密切关系。通过Viet India Travel Pvt. Ltd，Vietravel希望提供优质服务和更多选择，从度假旅游、探索文化到会奖和保健旅游等等。



值此公司开业之际，自11月14日至21日，Vietravel推出许多优惠活动，向预订赴印度旅游的顾客送去许多礼物和优惠。（完）

越通社