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加强越南与保加利亚企业对接合作
商务对接洽谈会吸引了越南驻保加利亚大使阮氏明月、BCCI–Plovdiv会长西梅昂·托涅夫（Simeon Tonev）、TEZ执行总裁普拉门·潘切夫（Plamen Panchev）以及20家保加利亚企业和10家越南企业代表参加。
阮氏明月大使在致辞中高度评价普罗夫迪夫市政府及TEZ领导为此次活动提供的协助与支持，并表示此次企业交流活动是落实经济论坛中双方达成合作目标的具体步骤，尤其是在越保正在加强全面伙伴关系的背景下。她期望两国企业能将合作机遇具体化为投资、贸易等实质性项目和合同。
BCCI–Plovdiv会长托涅夫表示，非常高兴迎接越南企业代表团访问保加利亚第二大城市——普罗夫迪夫，该市经济年均增长超过5%，失业率低于3.5%，人均收入超过1万欧元（约1.15万美元）。他强调，普罗夫迪夫还是保加利亚重要的教育中心，拥有超过3万名大学生，为企业，特别是科技、农业和医疗领域，提供高素质人才。他承诺，BCCI–Plovdiv将继续担当桥梁角色，助力两国企业建立可持续合作关系。
TEZ代表普拉门·潘切夫介绍，TEZ目前是保加利亚最大的工业园区之一，入驻企业超过300家，雇员达7万人。凭借现代化基础设施、战略交通位置及与培训机构的紧密联系，TEZ有望成为越南企业理想的投资目的地。
在交流环节，越南企业就创新、投资优惠政策、教育培训合作等问题踊跃提问。TEZ总裁回应称，创新是TEZ优先发展的领域之一，近期已举办了一场有欧盟委员会代表和欧洲企业参与的国际创新研讨会。目前，该区正推进多项技术项目，其中包括一项国际知识产权注册的水处理技术。
TEZ方面也表达了与越南创新中心开展合作的意愿，并愿与越南高校、职业培训机构开展“双元制教育”合作计划，参考目前正在与普罗夫迪夫大学和普罗夫迪夫理工大学实施的合作模式。
在投资政策方面，TEZ代表介绍，保加利亚对外国投资者提供多项优惠政策，包括对投资额超过1000万列弗（leva）的项目提供社会保险补助，投资规模超过1亿列弗的项目可获得部分资本返还支持。
活动最后，越南与保加利亚企业代表进行了面对面洽谈（B2B），就农业、制药、高科技和人力资源开发等领域的合作机会展开交流。该活动被评价为推动越保经贸合作的切实举措，尤其是在普罗夫迪夫这样充满潜力的地方。（完）