加强越南与俄罗斯联邦的合作

越南社会科学翰林院院长、越俄友好协会中央委员会主席潘志孝和海阳省人民委员会副主席阮明雄在会上发表讲话时强调，由胡志明主席缔造的越俄传统友谊多年来被两国历代领导人和人民精心培育的。越南人民永远铭记前苏联和现俄罗斯人民为越南两次争取民族独立的抗战和在革新时期建国卫国事业给予伟大、真挚和有效的支持和帮助。

时至今日，越俄关系继续保持和发展。2025年，越南和俄罗斯已举行庆祝两国建交75周年的活动。

阮明雄表示，越俄友好协会海阳省分会已开展许多活动，成为曾经在俄罗斯学习、工作与学习的越南人的桥梁。

各位代表参观海阳省“一乡一品”展位和俄罗斯产品的展位。图自越通社

俄越友好协会代表斯维特兰娜·叶夫根尼芙娜·加尔祖诺娃（Svetlana Evgenevna Galzunova）表示，多年来，越南与俄罗斯之间的密切关系依然良好。她本人一直把美丽的越南视为自己的第二故乡。她希望新成立的越俄合作中心将进一步促进两国各领域的合作。

潘志孝建议从现在到2025年底，越俄友好协会各级分会继续确保有效开展各项计划和活动，为参加第一届越俄人民论坛做好准备，制定越南-俄罗斯国际儿童创造力竞赛的规则，集中开展越俄合作中心的活动。该中心将成为促进越南各省市乃至越南与俄罗斯在经济、贸易、科学技术、教育、文化和旅游等领域的合作枢纽。（完）