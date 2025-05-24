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加强越南与俄罗斯联邦的合作

5月23日至24日，越南-俄罗斯友好协会第十七次全国交班会在海阳市举行。

越南社会科学翰林院院长、越俄友好协会中央委员会主席潘志孝和海阳省人民委员会副主席阮明雄在会上发表讲话时强调，由胡志明主席缔造的越俄传统友谊多年来被两国历代领导人和人民精心培育的。越南人民永远铭记前苏联和现俄罗斯人民为越南两次争取民族独立的抗战和在革新时期建国卫国事业给予伟大、真挚和有效的支持和帮助。

时至今日，越俄关系继续保持和发展。2025年，越南和俄罗斯已举行庆祝两国建交75周年的活动。

 

阮明雄表示，越俄友好协会海阳省分会已开展许多活动，成为曾经在俄罗斯学习、工作与学习的越南人的桥梁。

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各位代表参观海阳省“一乡一品”展位和俄罗斯产品的展位。图自越通社
 

俄越友好协会代表斯维特兰娜·叶夫根尼芙娜·加尔祖诺娃（Svetlana Evgenevna Galzunova）表示，多年来，越南与俄罗斯之间的密切关系依然良好。她本人一直把美丽的越南视为自己的第二故乡。她希望新成立的越俄合作中心将进一步促进两国各领域的合作。

潘志孝建议从现在到2025年底，越俄友好协会各级分会继续确保有效开展各项计划和活动，为参加第一届越俄人民论坛做好准备，制定越南-俄罗斯国际儿童创造力竞赛的规则，集中开展越俄合作中心的活动。该中心将成为促进越南各省市乃至越南与俄罗斯在经济、贸易、科学技术、教育、文化和旅游等领域的合作枢纽。（完）

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老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

惊悉越南原国家主席陈德良逝世的消息后，老挝人民革命党中央委员会、国家主席、国会、政府和老挝建国阵线中央委员会和老挝人民；中共中央总书记、中国国家主席习近平；柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼，柬埔寨参议院主席洪森，柬埔寨首相洪玛奈，柬埔寨国会主席坤·苏达里；古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯，古巴总理 曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯，古巴全国人民政权代表大会、古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索；俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京等已向越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和越南人民致唁电和唁函。
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