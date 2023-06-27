加强越中全面战略合作伙伴关系，提高越南在全球性问题上的发言权

越南政府总理范明政正对中国进行正式访问并出席世界经济论坛（WEF）第14届新领军者年会。范明政此次访华有助于进一步促进越中全面战略合作伙伴关系深入务实有效发展。与此同时，通过出席世界经济论坛会议，越南也希望传递“越南负责任、积极参与解决全球性问题”的信息。

范明政是在越中全面战略合作伙伴关系保持发展态势并取得多项积极结果的背景下访问中国的。两国政治互信不断增强，经贸、投资合作不断加强。越南有效控制疫情，经济社会积极复苏，在各个领域取得重要、全面结果。宏观经济基本稳定，通胀得到控制，增长得到促进，主要平衡得到保障。越南现为国际社会在多个多边合作机制中可信赖的伙伴、负责任的成员。

全面落实越中高层共识

范明政此次访华将为继续全面落实两国高层领导人去年底会晤达成的共识确定具体措施，为进一步加强两国各领域特别是经贸、投资合作注入动力。清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜认为：“我们可以看到，越南非常重要的一点就是，在发展中高度重视绿色经济和数字经济的发展。而中国今年来大力推进双碳转型，推进数字中国的建设。两国在这个方面就有很多合作的空间。特别是，我们可以看到，越南近年来大力发展电子商务，而中国在这个方面就有很强的基础。越南是近一亿人口的大市场，中国的很多产品愿意在越南市场上去寻找机会。也就是说，双方在更加深入合作的交流机会当中会找到越来越多的切合点。”

此次访问期间，两国领导人将继续讨论管控分歧，维护海上和平、稳定环境，在多边论坛上加强配合并互相支持的措施，为深化两国合作关系，同时也为维护世界和地区和平、稳定与发展做出积极贡献。

促进越南与世界经济论坛的合作

世界经济论坛新领军者年会由世界经济论坛与中国政府联合举办，规模仅次于论坛达沃斯（Davos）年会。出席本次会议，越南政府总理范明政将出席全体会议和一些重要讨论会，发表重要讲话，介绍越南的愿景；同世界经济论坛领导人共同主持越南-世界经济论坛国家战略对话；出席越中企业论坛，同时与出席会议的企业代表会晤。

越南驻中国大使范星梅表示：“越南代表团及各国、国际组织、跨国集团代表出席会议将在全球、地区、国家和企业等不同层面提出有益的建议意见，其中将聚焦私营经济和公私合作的地位和作用，以及促进绿色发展、数字化转型、创新创意等问题。亚洲地区，特别是中国、印度，以及包括越南在内的东南亚近年来积极改革开放，保持稳定的增长态势，成为世界和地区经济复苏与发展的重要动力，也是全球贸易、投资连接及全球供应链的枢纽。”

通过本次会议，越南希望传递关于越南目标、观点和发展方向的信息；了解世界新问题和新趋势，在世界经济深刻转变的背景下，分别在全球、地区和国家层面就发展思维和治理问题进行意见交流。从而提高越南在全球性问题上的发言权，促进越南与世界经济论坛的合作继续深入务实有效发展。此外，越南出席这次会议也旨在加强与世界和地区重要企业特别是中国企业的合作，进而继续营造便利的国际环境，引进外部资源，助力越南实现经济社会发展和增长模式转型目标。

越南政府总理范明政正式访问中国并出席在天津举行的世界经济论坛第14届新领军者年会定将有助于增进越中两国人民友好关系，加强越中全面战略合作伙伴关系，同时扩大越南与世界经济论坛的合作，为世界和地区的和平、稳定与发展做出贡献。（来源：《越南之声》）