加强货物原产地检验监管 切实保护越南商品

越南工贸部刚发布关于在新形势下加强货物原产地检验监督管理的第9号指令（09/CT-BCT）。企业认为，在进口市场收紧货物原产地规则的背景下，这是保护越南商品声誉非常必要和及时的举措。

从织物到记录坐标的透明度

贸易战爆发后，货物原产地管控愈演愈烈，贸易保护调查的风险使众多企业受到连带影响。据越南工贸部消息，2025年第一季度，越南共遭遇美国和欧盟发起了3起反规避调查，直接涉及木材、钢铁和鞋类产品。共同点是，被调查企业未保证产品的可追溯性。

面对这一风险，该部要求进出口局和相关单位升级电子原产地证签发系统 eCoSys 平台。这是数字化转型的重要一步，以现代方式管理原产地，既透明又避免合法供应链陷入中断状态。

对于越南主要出口行业——纺织服装业，越南纺织服装协会（VITAS）强调，企业必须满足美国和欧盟关于原材料原产地和劳工标准的新要求。特别是，美国《强迫劳动法》和欧盟新法规，面料纤维等原料都要确保可追溯性。

同样，越南木材行业也面临着欧盟反毁林法规（EUDR）和VPA/FLEGT协议要求的挑战。钢铁行业是贸易防御风险的典型例子。据越南钢铁协会，五年来，该行业面临来自进口国的80多起调查。

胡志明市商业协会主席阮玉和表示，如果将原产地问题视为一种应对手段，企业很快就会被淘汰出供应链。因此，在新形势下，企业需要认真落实产品追溯制度。如发现任何问题，应向协会或政府报告，寻求解决方案。只有严格落实产品追溯制度，才能保护企业，进而促进越南商品的可持续发展。

可追溯性：再难也要做

无需工贸部催促，许多企业早已关注对产品原产地进行投资，例如和发榕桔钢铁公司之所以能获得欧盟免税，是因为该公司能够证明其投入的原材料和生产过程完全是国产的，与被调查的市场无关。

西贡农业公司总经理范切和表示，我们从种苗、饲料到屠宰全程都要密切监控，不仅确保品质，还能验证每批货物的原产地。公司产品在贸易防御检查中从未遇到任何问题。

奎星食品公司销售经理范碧凤表示，出口单证标准化不仅是一项要求，而且是一项竞争优势。越南企业面临的最大问题不是成本或竞争，而是要懂得如何向合作伙伴讲述产品来源的故事。国际消费者关注价格、设计，也想知道产品的来源地。讲好产品的故事才能发挥传播效应。“要进入日本或美国的超市，有时可追溯性比包装更重要”，范碧凤说道。

在越南参与CPTPP、EVFTA等15多个自由贸易协定（FTA）的背景下，货物原产地透明度是利用关税优惠、避免贸易保护措施的先决条件。深入挖掘原产地规则潜力是越南企业保持市场份额、提高产品价值并以可持续方式进入全球市场的重要途径。（完）