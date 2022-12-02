越通社特派记者报道，访问澳大利亚期间，当地时间12月2日下午，越南国会主席王廷惠在维多利亚州墨尔本皇家墨尔本理工大学澳大利亚-越南政策研究所发表题为“加强致力于和平、稳定、合作与发展的越澳战略伙伴关系”的讲话。

王廷惠认为，冷战以来，国际政治、经济和安全环境从未面临过如此之多的困难和挑战。没有战争、没有贫穷的世界是全球合作的共同愿望。越南希望并坚定承诺与包括澳大利亚在内的各国一道，继续书写地区历史新的辉煌篇章，为世界和平与共同繁荣作出切实贡献。

值得信赖的合作伙伴、国际社会的积极和负责任成员

王廷惠在分享越南的外交政策，特别是在印度洋和亚太地区的外交政策时表示，越南与193个联合国成员国中的189个国家建立外交关系；与220多个国家和地区建立经贸关系。越南国会同时与世界上140多个议会建立关系。

王廷惠强调，在所有主张和政策中，越南始终把人民放在中心位置。它既是发展的目标，也是发展的动力，以实现社会的进步和公正，和谐处理社会阶层之间的利益关系，不断提高人民生活质量，造福人民，不让任何人掉队。

越南党、国会、政府和人民正在努力实现两个100周年的目标，即到2030年成为现代工业、中等偏高收入的发展中国家和2045年成为高收入的发达国家。

连接两国发展目标的重要桥梁

王廷惠强调，越南国会与澳大利亚议会的关系取得长足进展，为两国关系发展作出了重要贡献。2023年是庆祝越澳建交50周年的友好年，其是两国执政党、两国国会、政府和人民推进实质性合作、推动创新、抓住机遇、共克时艰的时机，使两国关系将迈上新台阶。

为实现这一目标，王廷惠认为，首先要加强经贸互联互通，将此作为两国战略伙伴关系发展的重点和推动力。其中，要推动贸易和投资自由化，加强双边和多边框架内、次区域和区域内的海运和航空基础设施互联互通；与东盟密切协调，利用地区的经济合作合作倡议。

其二，进一步加强战略防务安全合作。其中，两国应优先共同推进地区和全球合作，应对气候变化、流行病、粮食安全、能源、金融等新兴挑战；海事安全；共同支持可持续发展，增强韧性并适应气候变化，特别是在湄公河次区域；发挥东盟的核心作用，鼓励各大国和伙伴为印亚太地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出负责任的贡献。

其三，成功打造知识、教育、培训、创新等战略合作支柱；共同支持彼此成功实施数字化转型和绿色转型，实现可持续发展。越南愿与澳大利亚加强在绿色能源、绿色技术、绿色农业、绿色经济和数字经济等领域的务实有效合作。

王廷惠强调，今后50年，无论世界形势如何变化，越澳两国关系将日益成熟、牢固，并更有利于在国防安全、政治外交、经济、贸易、投资、科技、教育、培训、旅游和劳务等各个领域上实现更有效合作的愿望。此外，双方还可以拓展数字化转型、适应气候变化、能源公平转型等其他领域的合作。（完）