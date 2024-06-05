新闻
加强经贸投资合作 推动越老关系发展
BIDV银行总经理黎玉林表示，BIDV的业务网络包括1085家国内外分行和网点、10家子公司以及在老挝、柬埔寨、缅甸、俄罗斯、中国台湾设有办事处。BIDV目前为超过1900万个人客户和近50万企业客户提供服务，与全球178个国家和地区的2300多家金融机构建立了合作关系。
黎玉林强调，老挝是BIDV自1999年以来第一个开展业务的海外市场。今后一个时期，BIDV继续将老挝视为BIDV海外投资活动和网络中重要的长期战略市场。BIDV的商业机构不仅维持和发展核心经营活动，而且还为促进越南和老挝之间的经济、投资、政治、贸易、文化、国防安全关系做出贡献。
坎潘·彭玛塔对BIDV所取得的成绩表示祝贺，同时对BIDV成功开展贷款活动、经济项目融资、资本投资活动以及指导和支持 BIDV 在老挝经营活动，从而为老挝经济社会和基础设施发展做出贡献给予认可和表示感谢。
此前，在对越南进行工作访问期间，6月3日，坎潘·彭玛塔一行造访了越南军队电信—工业集团（Viettel）。
Viettel集团副总经理杜明方少将表示，Viettel自2008年2月开始在老挝进行投资。2009年10月，该集团在老挝正式推出Unitel移动网络。14年来，Unitel成为了老挝最大的电信网络，拥有350万用户，占据57%的市场份额，使老挝成为东南亚4G覆盖和速度最好的国家之一。
Viettel还在老挝开展了多项有意义的社会工艺活动，例如：学校免费上网；为老挝培养数百名信息技术领域高素质人才；援建学校、卫生院等。
坎潘·彭玛塔强调，30多年来，Viettel始终努力研究和创新，将集团建设得日益强大。坎潘·彭玛塔预祝Viettel集团不断取得成功和发展，同时，进一步扩大对老挝的经贸投资合作。（完）