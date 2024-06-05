加强经贸投资合作 推动越老关系发展

由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任、中央反腐委员会主任、国家监察总署署长坎潘·彭玛塔（Khamphan Phommathath）率领的老挝人民革命党中央检查委员会高级代表团在对越南进行工作访问期间，于6月4日下午造访了越南投资发展股份商业银行（BIDV）和越南军队电信—工业集团（Viettel）。越南政府副总监察长杨国辉陪同。

BIDV银行总经理黎玉林表示，BIDV的业务网络包括1085家国内外分行和网点、10家子公司以及在老挝、柬埔寨、缅甸、俄罗斯、中国台湾设有办事处。BIDV目前为超过1900万个人客户和近50万企业客户提供服务，与全球178个国家和地区的2300多家金融机构建立了合作关系。

黎玉林强调，老挝是BIDV自1999年以来第一个开展业务的海外市场。今后一个时期，BIDV继续将老挝视为BIDV海外投资活动和网络中重要的长期战略市场。BIDV的商业机构不仅维持和发展核心经营活动，而且还为促进越南和老挝之间的经济、投资、政治、贸易、文化、国防安全关系做出贡献。

坎潘·彭玛塔对BIDV所取得的成绩表示祝贺，同时对BIDV成功开展贷款活动、经济项目融资、资本投资活动以及指导和支持 BIDV 在老挝经营活动，从而为老挝经济社会和基础设施发展做出贡献给予认可和表示感谢。

此前，在对越南进行工作访问期间，6月3日，坎潘·彭玛塔一行造访了越南军队电信—工业集团（Viettel）。

Viettel集团副总经理杜明方少将表示，Viettel自2008年2月开始在老挝进行投资。2009年10月，该集团在老挝正式推出Unitel移动网络。14年来，Unitel成为了老挝最大的电信网络，拥有350万用户，占据57%的市场份额，使老挝成为东南亚4G覆盖和速度最好的国家之一。

Viettel还在老挝开展了多项有意义的社会工艺活动，例如：学校免费上网；为老挝培养数百名信息技术领域高素质人才；援建学校、卫生院等。

坎潘·彭玛塔强调，30多年来，Viettel始终努力研究和创新，将集团建设得日益强大。坎潘·彭玛塔预祝Viettel集团不断取得成功和发展，同时，进一步扩大对老挝的经贸投资合作。（完）