新闻
加强对残疾儿童法律政策执行情况的监督工作
25日，国会文化教育事务委员会主任阮得荣与参加从8月24日至26日在河内举行第一届视障儿童论坛的34个省市视障儿童代表团会面。
阮得荣强调，在立法工作中，国会对儿童，尤其是残疾儿童问题给予特殊关注。国会文化教育事务委员会将继续为法律政策工作征求意见，同时加强对残疾儿童法律政策执行情况的监督工作。
越南盲人协会代表表示，在运作过程中，该协会一直将视障儿童扶助工作视为重要任务。基于该协会、各级部门和社会的关注，视障儿童有机会学习并融入社会，部分视障儿童在国内外竞赛上得奖。
越南盲人协会代表希望国会直属机关促进各项规定的制定、修正与补充工作，加强对视障儿童法律政策执行情况的监督工作，确保视障儿童乃至残疾儿童的权益，帮助他们融入社会。（完）
阮得荣强调，在立法工作中，国会对儿童，尤其是残疾儿童问题给予特殊关注。国会文化教育事务委员会将继续为法律政策工作征求意见，同时加强对残疾儿童法律政策执行情况的监督工作。
越南盲人协会代表表示，在运作过程中，该协会一直将视障儿童扶助工作视为重要任务。基于该协会、各级部门和社会的关注，视障儿童有机会学习并融入社会，部分视障儿童在国内外竞赛上得奖。
越南盲人协会代表希望国会直属机关促进各项规定的制定、修正与补充工作，加强对视障儿童法律政策执行情况的监督工作，确保视障儿童乃至残疾儿童的权益，帮助他们融入社会。（完）