加强国际贸易与国内消费市场之间的联通

越南是一个城市化速度最快的国家之一，越来越多的越南消费者倾向于选择购买知名品牌的产品。

与此同时，国内消费需求的增长被视为是吸引外国制造商和供应商通过连接国际贸易网络而进入越南零售市场的因素之一。

2024年头几个月，多家外国食品供应商不断通过多个贸易促进渠道深入进军胡志明市乃至越南市场。其中，许多外国企业正集中加强现代零售渠道中的国际贸易网络与国内消费市场之间的对接。

韩国海洋水产部出口加工促进局局长金基勋（Kim Ki Hoon）在接受越通社记者采访时表示，越南目前是韩国第四大食品贸易国，也是韩国重要的贸易伙伴。因此，越南人对海藻、金枪鱼等产品的需求明显增加。

金基勋还表示，韩国海洋水产部出口加工促进局不断扩大与越南分销和零售网络的合作，以获得更多向越南消费者介绍各种水产品的机会。

韩国出口企业不仅努力满足当地消费者的需要，而且还希望推进与各伙伴和餐饮行业企业的合作。

据越南部分零售商的代表表示，B2B(企业对企业)交易模式的解决方案越来越被视为其在国内市场上的竞争优势。

作为从生产、进出口到销售和原料供应等环节中贸易交往的桥梁，零售商是国内外企业不容小觑的一个因素。

越南零售商协会主席阮英德表示，零售业对越南GDP的贡献率为35%，但目前零售业的增长仍来自传统渠道，因此现代零售业的发展潜力仍然巨大。越南零售市场连续16年保持增长，因此各家零售商、企业和合作社应利用这一时期来增加市场份额。

目前，越南人的购买力很强。这是零售商和分销商进一步扩大市场份额并获得更多发展空间的潜在因素和有利条件。

工贸部的统计数据还显示，2023年越南零售市场的规模已超过1800亿美元，并预计在未来几年持续增加。此外，越南零售市场也吸引了许多知名品牌的参与。

强有力的基本因素使国内零售市场的需求越来越增加，成为零售商的沃土。同时也是企业打造品牌并拓展国内分销渠道的良好机会。（完）