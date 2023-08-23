加强品牌建设 推动更多越南品牌走向世界

尽管越南品牌的商品正逐步走向国际市场并释放出许多积极信号，但原产于越南的许多产品虽然产量位居世界前列但仍不为消费者所知。这一事实对越南采取切合行动提升越南商品在国际市场上的竞争力提出了新要求。

在国际市场上扎根立足

越南时间8月15日晚，VinFast在美国纽约纳斯达克证券交易所上敲响上市钟声，正式成为一家全球性的上市公司，也是迄今为止在美国证券交易所上市市值最大的越南品牌。据悉，Vinfast公司市值超过230亿美元。此前，2023年7月28日，Vinfast也在美国动工建设电动汽车厂。

8月17日至20日，越南工贸部与泰国中央集团(Central Retail) 在尚泰中央世界购物中心（Central World）联合举行第六次泰国越南商品周。100家越南企业参展，展示了鱼露、大米、水果加工制品、腰果、手工艺品等丰富多样的产品。泰国中央集团（越南）公司总经理奥利维尔·朗格（Olivier Langlet ）表示，越南商品周为越南企业成功向泰国出口商品提供了平台，也是企业走向世界的有力跳板。实际上表明，许多越南商品已通过泰国中央集团销往泰国市场，如咖啡（King Coffee 、Mr. Viet、Trung Nguyen、Real Bean Coffee）、方便面（Acecook、Vifon）、酱油（Chinsufoods）、胡椒（Viet Pepper）等。

此前，今年5月底，越南咖啡品牌King Coffee已成功打入美国最大批发供应链Costco Whole系统，并且计划打入美国几乎所有州。King Coffee于2016年亮相美国市场，至今已覆盖中国、日本、俄罗斯、新加坡、韩国等60多个国家和地区。

品牌建设是一场持久战 要有条不紊的进行

凭借令人印象深刻的出口增速，越南已跻身全球贸易规模最大20个经济体名单。然而，实际上，原产自越南的许多产品均以其他国家或其他品牌出口。这一现象在农产品更为突出，80%的越南农产品没有品牌。值得一提的是，越南是全球最大的大米出口国，但在英国或欧盟出售时，越南大米均以分销商或进口商的品牌销售。

此外，越南也是全球咖啡主要出口国，但目前品牌知名度不太高。德国工商会驻越南代表处代表指出，许多德国消费者每天使用的咖啡都是从越南进口的咖啡豆制成的。同样，90%的茶叶产量和95%的胡椒产量都是未经加工或经初加工后出口的，因此销往外国时都使用外国合作伙伴的品牌。

专家人士认为，在当前各项自贸协定生效落地后打开了许多通向全球市场的大门时，国家品牌建设比以往任何时候都更加紧迫和重要；品牌建设是越南商品保持出口市场份额的长期解决方案。

工贸部贸易促进局出口支持中心副主任阮氏秋水认为，为了建设越南商品品牌，需要有条不紊的进行，并采取精明的营销策略。越南商品须达到环境、社会、可持续发展标准，同时符合进口市场的文化和需求。越南工贸部已实施到2030年国家品牌计划，旨在建设并在国内外市场推广越南商品的商标、商业名称、地理标志和原产地名称等。（完）