加强和促进越南与瑞士贸易投资合作

由越南驻瑞士大使馆和瑞士越南经济论坛（SVEF）联合举办并获得瑞士联邦经济部、外交部和越南部分部委、行业、省市人民委员会及Aquis、Bellecapital、Bamboo集团等投资基金以及越南和瑞士多个协会和企业支持的2024年瑞士-越南经济论坛于6月4日以线上和线下相结合的方式召开，吸引200多名代表出席。

越南驻瑞士大使冯世隆在开幕致辞中强调，2024年越南-瑞士经济论坛是两国中央和地方部委、机构、协会和企业分享信息和政策交流、在贸易、投资、金融、创新、研究和培训等领域寻求合作机会，以发挥各自国家的潜力和优势的良机，为促进越南与瑞士的友好全面合作关系作出贡献。

随后，论坛就支持贸易、投资和发展合作的政策，越南与瑞士在重点领域合作的作用和潜力，两国在金融和投资创业领域合作的机遇和潜力等主题开展4场讨论会。

第一场讨论会由前世界经济论坛执行董事、SVEF主席菲利普·罗斯勒（Philipp Roesler）主持。与会代表就支持和促进越南与瑞士之间贸易和投资关系的政策进行讨论，同时介绍越南各省市潜力、优势及合作需求、招商引资政策和越南与欧洲自由贸易联盟国家签署自由贸易协定的潜在好处。

第二场讨论会在前瑞士驻越南大使、现任SVEF副主席伊沃·西伯（Ivo Sieber）的主持下就两国企业在投资、创新、可再生能源服务可持续发展等关键领域开展合作的必要需求以及商业合作法律法规咨询进行讨论。

第三场讨论会在AQUIS Capital投资基金首席执行官阮山的主持下就金融及金融科技领域的潜力及投资机会、影响金融合作的经济走势、改善越南法律框架和金融投资环境的政策进行讨论。

在第四场讨论会上，企业和初创企业代表介绍了创新产品、服务和商业模式、对经济的贡献、增长潜力和拓展市场的能力，同时讨论创业生态系统中的挑战和成功。

近年来，越南与瑞士之间的经贸投资关系一直积极发展。瑞士各投资基金评估称越南在出口、旅游和信息技术服务方面具有巨大潜力。瑞士是越南在欧洲的重要合作伙伴之一，同时越南也是东南亚最具活力的经济体和地区经济合作的战略伙伴。由于具有战略位置、稳定的社会、廉价但高技能的劳动力以及积极融入国际社会，越南一直是对包括瑞士投资者在内的外国投资者颇具吸引力的目的地。（完）