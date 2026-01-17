加强合作 共促全球科技治理倡议

邓黄江在会见中高度评价联合国在促进科技合作，特别是在推动落实《全球数字契约》方面所作出的努力，为全球科技治理朝着包容、安全与可持续的方向发展作出贡献。



邓黄江强调，越南视提升科技能力、加强科技创新与数字化转型自主为战略优先。欢迎阿曼迪普·辛格·吉尔赴河内出席第六届东盟数字部长会议（ADGMIN 6），并强调了联合国和东盟在促进多边主义、加强国际科技合作、确保技术进程以透明、包容的方式推进、尊重国际法并实现共同利益方面的核心作用。



邓黄江建议联合国加强私营部门在科技领域的参与度，提议在联合国和东盟的支持下组织技术企业论坛；建议联合国为越南更深入地参与联合国的人工智能政策研究、咨询与治理机制创造条件，包括加入联合国独立人工智能科学咨询机构和人工智能能力建设网络。



阿曼迪普·辛格·吉尔高度评价越南在科技发展、改革创新与数字化转型方面取得的成就和付出的努力；欢迎越南加入联合国人工智能能力建设网络并在联合国的支持下承办亚太地区人工智能区域中心。他强调，《东盟数字总体规划2030》（ADM 2030）与《全球数字契约》具有高度契合性。



双方一致同意加强合作，共同推动全球科技治理倡议，并促进东盟与联合国在科技和人工智能领域的合作。（完）