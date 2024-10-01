加强半导体产业人力资源供需对接 致力于推动半导体行业快速发展

越南岘港市正在推进半导体产业发展计划。目前，该市政府正大力吸引投资，致力于建立人力资源供需对接。在发展半导体产业人力资源过程中，岘港市还注重加强与国内外合作伙伴的合作，以构建半导体、微芯片和人工智能的一条生态产业链。

这家工厂位于岘港市高科技园区，初期投资额为2800万美元，主要生产电子和半导体相关产品，因此对高技能人才需求很高。

岘港市Foxlink电子公司代表Lin Kofan：我们公司生产的主要产品包括控制器、连接器、柔性电路板、电源模块、智能笔、耳机、游戏控制器等前沿科技产品。预计从2024年到2025年底，我们将需要约1500至2000名员工，厂房扩建后，需要的员工人数会增至5000人。

岘港市计划到2030年将发展成为越南三大半导体中心之一，并致力于构建高质量的半导体人力资源培训网络。据此，岘港市将与各所大学院校合作，结合企业实际需求，制定相关的培训课程，确保毕业生能够满足工作要求。

越韩信息与传播技术大学校长 黄功法：我们同韩国多所大学合作，制定符合的培训课程。此外，韩国企业和专家还为我们的实验课程提供咨询。

加强半导体产业人力资源供需对接，岘港市针对该领域的从业人员和专家制定了优待政策，如提供培训学费减免等支持措施。此外，行内专家还认为，岘港市具备多种有利条件，准许促进半导体行业快速发展。

越南半导体协会创世人阮保英：岘港市拥有一支能力强的工程师队伍，这是未来发展半导体行业的有利条件。今后，我们需要集中精力加强高素质人力资源的培训工作。岘港市正与各大高校合作，提升培训课程质量，并开设更多相关的培训课程。

岘港市乃至越南正瞄准半导体产业发展方向。在半导体产业发展征程中，重点推进高质量人力资源的培训工作，行业未来发展提供人才支撑。（完）