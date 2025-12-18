加强公务、劳动、就业和社会保障领域中的人权保障

越南内务部12月18日上午在河内举行2025年人权工作总结暨2026年工作方向和任务部署会议。



阐明越南在保障人权方面的政策与努力



越南内务部副部长武战胜在致开幕词时表示，为了将人权纳入公务、劳动、就业、性别平等和青年领域中，内务部已发布《2025-2030年人权计划》和《2025年人权工作计划》。这是一个重要的指导框架，进一步实化细化党和国家关于新形势下保障人权的主张。



2025年是实施《2025-2030年人权计划》的第一年，内务部已密切配合各有关部门和机关编制和保护根据各项国际人权条约的国家报告。特别是，内务部牵头组团接受关于越南履行联合国《残疾人权利公约》首份报告的审议；同时参与接受关于越南履行《公民权利和政治权利国际公约》第四份报告审议的跨部门代表团等。



内务部继续充分发挥政府人权指导委员会成员的作用，确保定期报告制度的落实；及时提供信息和资料；与各部门紧密高效协作。



与此同时，积极参加与欧盟、美国、澳大利亚等重要合作伙伴的双边人权对话；从而阐明越南在保障人权方面的政策与努力，将人权内容纳入与国际合作伙伴的合作框架内。此举有助于彰显越南认真履行国际承诺、重视人权的国家形象。



除了国内与国际的人权活动外，内务部还严格履行作为东盟执行《东盟保护和促进移徙工人权利宣言》委员会和东盟促进和保护妇女与儿童权利委员会成员的义务，为推动东盟地区移民劳工、妇女和儿童权利保障做出贡献。



越南内务部副部长武战胜在致开幕词时

切实全面地保障人权



国际合作司副司长何氏明德表示，2025年，内务部开展了大量属于国家管理职能的工作，直接或间接聚焦保障组织机构、干部政策、劳动—就业—社会保障、行政改革、革命有功者、协会与基金管理、青年与性别平等等领域中的人权。制度建设工作为切实、全面保障人权提供了重要的法律基础。



越南政府人权指导委员会办公室副主任陈曰忠上校表示，在越南边境地区、海洋岛屿和内陆地区的政治和社会治安秩序基本稳定。党、国家和政府通过颁发多项新主张和政策，大力推动国家发展，提高人民生活水平等渠道提升人权保障水平并赢得了人民的关注、认同与支持。



值得注意的是，越南党已切实指导加快落实越共十三大决议中各项指标，颁发一系列具有突破性的决议，集中资源推动国家步入新发展纪元。通过修改、补充并通过宪法及法律文件，推进政治体系机构精简高效运行，重点完成各项经济社会指标，促进经济增长；开展反腐败工作，推进数字化转型、绿色转型，保护生态环境和人民权益，颁布多项新的社会福利政策等。（完）