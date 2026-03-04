加强党对反腐败、反浪费及反消极工作的领导

3月3日上午，在越共中央驻地，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、越共十届三中全会决议执行20周年总结方案编制指导委员会主任陈锦秀主持召开会议，对《第十届中央委员会第三次全体会议关于加强党对防范贪污、浪费工作的领导与指导决议执行20周年总结，提请中央委员会审议，并颁布关于新阶段防范和打击贪污、浪费及不正之风工作的决议》提出意见。



越共中央书记处常务书记建议，会议结束后，中央内政部应继续紧急、仔细地进行审查，充分吸纳各机关合理的贡献意见，特别是要全面落实越共中央总书记同志在指导结论中所提出的“4项要求”和“5个方向”，以完善相关方案文件，确保如期提交政治局。



陈锦秀要求中央内政部立即研究并拟定落实决议的计划草案（行动方案），其中需明确落实各项具体工作的责任归属及完成期限；以便在向中央提交决议草案时，同步附上该决议的落实计划草案。



中央书记处常务书记要求，当前工作量巨大且时间极其紧迫，各相关机关和部门需高度集中，以最高标准完成所交付任务。在完善方案草案后，中央内政部需与中央办公厅紧密配合，呈报政治局审议并提出意见；随后需充分吸纳并解释说明政治局提出的意见，进一步完善方案，并在提交第十四届中央委员会第二次全体会议审议之前，先行征求各位中央委员同志的意见。（完）