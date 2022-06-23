加强促进瑞士对越南的贸易和投资活动

越通社驻瑞士记者报道，越南驻瑞士大使馆与

瑞士

卢加诺市政府、Fidiman集团和Bellecapital集团联合举行了瑞士企业在越南市场的

贸易

和投资促进活动。

越南驻瑞士大使冯世龙突出了两国在所有领域的合作关系以及所取得的成就。随着良好政治外交关系的发展，越南与瑞士贸易投资合作关系取得了可喜进展。目前，瑞士是越南在欧洲的第六大投资商，在对越南进行投资的国家和地区中排在第20位。

冯世龙大使向瑞士企业介绍了越南政府有关鼓励投资高科技等特殊优惠领域的重要政策的方向，旨在继续深广且全面融入世界经济，优先对高科技、信息技术、辅助工业、智慧农业、环保和可再生能源等领域进行

投资

。冯世龙大使呼吁瑞士继续对越南市场进行经营与投资。越南驻瑞士大使馆愿意为瑞士企业对越南市场进行考察，协助瑞士企业化解困难，为其在越南开展经营活动营造便利环境。

越南是瑞士在东盟各国的第四大贸易伙伴。瑞士企业和投资商高度评价越南的潜力。瑞士Bellecapital和索诺瓦（Sonova Holding AG）集团分享在越南成功开展经营与投资活动的经验。

在卢加诺市投资促进论坛上，Fidiman集团代表分享越南招商引资的信息，分享该集团的经验，在越南开设公司、分公司或代表处的相关法律手续。据Fidiman集团的评价，越南是潜在市场，对于寻求更具吸引力的生产成本的企业来说，越南是有利的替代市场，可确保与邻近市场的供应链和物流基础设施对接。