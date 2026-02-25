加强东盟与国际原子能机构在和平利用核能领域的合作

越通社驻欧洲记者报道，2月23日，东盟各国驻奥地利维也纳大使及代表团团长会见了国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi），就加强核安全和核安保的合作、在可持续发展方面应用核技术以及共同关心的国际问题交换意见。

会上，格罗西承诺将在尊重各国优先事项的基础上继续支持东盟，加强区域项目建设并有效开发各项主要倡议。



至于核能问题，格罗西表示，IAEA 愿在培训、能力建设、技术评估和核基础设施准备等方面向东盟提供支持，其中预计今年年中将启动区域培训活动。他同时建议促进供应链合作、分享经验并研究共同项目模式，特别是许多国家正高度关注的小型模块化反应堆（SMR）技术。



东盟各国驻奥地利大使重申，高度重视与 IAEA 在关键领域的合作，如核安全和核安保、核辐射事故应急响应、放射性材料海上运输安全和核技术在医疗、农业、粮食安全、水资源管理和气候变化适应等领域的应用。东盟高度评价 IAEA 在支持东盟共同体建设、迈向可持续、包容性和高韧性发展目标中所发挥的作用。



越南驻奥地利大使武黎太煌发表讲话。图自越通社

越南驻奥地利大使武黎太煌强调，东盟继续将《不扩散核武器条约》（NPT）视为全球裁军与不扩散体系的支柱。作为《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席的越南承诺将本着客观、包容、透明的精神履行协调职责，促进对话与共识，加强与 IAEA 在和平利用核能及技术合作相关内容上的协作。格罗西承诺将与越南紧密配合，支持越南完成这一国际重任。



在讨论一系列国际问题时，格罗西介绍了伊朗核计划的最新情况。他强调，IAEA正在发挥中立作用，支持各方寻求可行的解决方案，避免紧张局势和冲突风险升级。



此次会晤展现了东盟与 IAEA 为实现世界和地区和平、安全、安保与可持续发展目标而开展的合作精神，同时凸显了越南乃至东盟在涉及核能的重要多边进程中日益主动且负责任的角色。（完）