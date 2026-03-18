加强与中国在财金领域的合作

越南财政部称，越南财政部部长阮文胜3月17日在河内会见了中国工商银行（ICBC）副董事长兼行长刘珺，就双边经济合作机遇进行了讨论。



阮文胜在会见中评价，中国工商银行全面参与了越南的各项金融服务及财政部主管领域的活动，为越中经济关系的发展做出了积极贡献。



阮文胜部长强调，中国工商银行参与越中合作项目的优势显著，并建议中国工商银行考虑参与越南国际金融中心，以分享资源、资金、经验及管理技能，为越南金融市场乃至越南的发展贡献力量。



此外，越南政府目前正继续优先分配资金，集中投资于基础设施开发，特别是互联互通基础设施项目。这是中国工商银行作为资助银行参与相关项目的广阔空间。

会见现场。图自越通社



与此同时，越中贸易合作关系正强劲发展。凭借一系列极具吸引力的优惠政策，越南有望吸引越来越多的中国大企业、大集团赴越设立生产经营基地。这为中国工商银行参与支持中国企业，特别是在出口信贷等领域的机会。



借此机会，刘珺分享了中国工商银行的运营情况。他表示，中国工商银行目前是全球最大的银行，总资产约140万亿元人民币，全球利润排名世界第二。中国工商银行已与越中相关单位紧密合作，成功开展了越中跨境双边扫码支付服务，为越中消费者在两国境内扫码并使用双方本币支付提供了便利。



会见中，双方还分享了政府在发挥金融对经济作用、支持重点行业和重大项目、改善投融资环境等方面的政策导向及具体需求；其中，强调了利用国际资源在助力越南实现2045年成为发达国家目标方面的作用。