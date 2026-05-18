加密国家—院校—企业三方联动 破解科技成果转化难题

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。



苏林明确指出，河内国家大学必须成为知识与发展联结枢纽，进一步加强学校与国家、企业、地方和社会之间的联系。大学知识不能仅停留在课堂、实验室或科研成果发表层面，而必须转化为更加完善的政策、更具实用价值的技术、更强大的企业、更发达的地方以及更加美好的人民生活。



越南科技部创业与科技企业局副局长范德验表示，“国家—院校—企业”三方联动模式，正逐渐成为发展战略性技术的必然要求。国家、科研家与企业虽然角色不同，但都共同肩负着依靠科技与创新推动国家发展的目标。企业提出实际课题，研究机构与高等院校提供技术解决方案，国家则建立相关机制、政策和支持工具，推动科研成果加速走向市场。



三方联动模式不应仅停留在合作项目或单项技术转移层面，而应被视为构建越南现代科学技术市场的重要基础。



北宁省越韩科技大专学生进行微控制器编程课程实习。图自越通社

范德验同时也指出了三方联动模式当前面临的一些障碍。他表示，目前最大的瓶颈不仅在于资源不足，更在于管理思维上的限制。创新本身始终伴随着风险，而现行机制仍偏重于“安全管理”和行政管控。若所有科研任务都被置于“绝不能失败”的压力之下，就很难孕育出突破性技术。因此，需要建立沙盒（sandbox）机制、以成果为导向的承包机制、基于大数据的风险管理机制，为科技型初创企业、衍生企业（spin-off）和创新研究团队营造更加灵活的法律环境。在全球竞争日趋激烈的背景下，接受可控风险正是实现技术突破的重要前提。



目前，公立大学中衍生企业的法律框架，已在《企业法》、《高等教育法》、《技术转移法》、《知识产权法》以及公共资产规定基础上逐步形成。



特别是2026年《首都法》（修正案）以及第271/2025号议定已为河内的各所院设立、参与设立企业及向企业注资以推动科研成果商业化和技术发展提供较为明确的机制。



国家科技发展基金会（NAFOSTED）经理陶玉战提及三方联动模式各主体发展战略技术和核心技术需具备的条件时表示，研究机构和高等院校迫切需要更加灵活的经费“包干制”，以及对科研风险的合理容忍。而企业则更关注税收优惠、土地政策、技术壁垒、标准体系以及知识产权保护等政策。因此，未来仍需继续完善相关制度，准确识别不同主体所面临的“瓶颈”，从而制定更具针对性的政策等。（完）