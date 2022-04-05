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加大5至11岁儿童新冠疫苗接种宣传工作 让家长放心带孩子去接种
4月4日下午，卫生部副部长杜春宣在政府3月份例行记者会上已向媒体记者提供关于国内自主研发和生产的三种新冠疫苗和其目前情况以及5至11岁儿童新冠疫苗购买和接种前准备工作等问题的相关信息。
关于国内自主研发和生产的三种新冠疫苗，杜春宣表示，自越南新冠肺炎疫情爆发后，卫生部已责成各科研单位和机关参与新冠疫苗研究工作。截至目前，我们共有3种候选疫苗，为Nano Covax、 Covivac和 ARCT-154。
目前，由Nanogen药物生物技术股份公司研发的Nano Covax新冠疫苗已进入三期临床试验中期评估。卫生部生物医学研究道德委员会和许可咨询委员会已召开会议，经核查档案，仍缺乏一些资料，并建议Nanogen公司补充。按计划，委员会将继续召开会议，若满足各项条件，将提请卫生部向这种疫苗签发许可证。
由疫苗与医用生物制品研究院（IVAC）研发的新冠疫苗Covivac已完成一期临床试验中期评估工作并正进入二期临床试验评估，完善三期临床试验档案。
由生物技术股份公司VinBioCare接受美国Arcturus Therapeutics公司技术转让、在越南首次使用mRNA技术来研发和生产的新冠疫苗ARCT-154已完成一期和二期临床试验评估工作，正开展三甲期临床试验并已对第一批1000名自愿者的临床试验进行中期评估工作。
3种候选疫苗正在临床试验过程中。在各单位按照道德委员会和许可证咨询委员会的要求完善档案，若满足各种条件，卫生部将对3种疫苗签发许可证。这是首次用于人体的生物制品，因此需拥有较高的安全度。
关于5至11岁儿童新冠疫苗购买问题，杜春宣表示，近期，在政府和政府总理的大力指导下，特别是疫苗外交工作，截至目前，18岁以上人群已基本接种1至2剂次，接种第三剂次比例达47%。12岁以上人群疫苗覆盖率基本达到要求。因此，政府和政府总理已实现疫情防空战略转换，实现多目标，既做好疫情防控工作，由推动经济社会发展，做好社会保障工作。
关于5至11对儿童新冠疫苗问题，2021年1月初，卫生部已在63个省市的建议的基础上进行研究和核查并报告、建议政府、政府总理颁布特殊条件下5至11岁儿童新冠疫苗购买的决议，购买数量为2190万剂次。然而，在与辉瑞公司公司进行讨论以签署购买合同过程中，部分国家和组织将援助儿童疫苗。特别是，近期，卫生部已同澳大利亚和荷兰驻越南大使馆、美国疾病预防控制中心（US CDC）驻越南代表处进行磋商并正在进行调整，以提请政府、政府总理审议。
为了在儿童新冠疫苗接种工作中赢得社会共识，在开展前，卫生部已同中央宣教部磋商，责成卫生部战略研究院对儿童家长进行调查，征求他们对5至11岁儿童新冠疫苗接种工作的意见。调查结果显示，家长赞同度达60-80%。因此，该部已制定加大宣传力度和开展5至11岁儿童新冠疫苗接种工作集训计划，让各地方在拥有疫苗时立即开展接种工作。
他同时表示，4月3日，卫生部已同澳大利亚驻越南大使馆和辉瑞（越南）公司总经理进行磋商，两个单位都一致同意最快、最早把疫苗运抵越南并给儿童接种。获批的两种儿童新冠疫苗为辉瑞（Pfizer）疫苗和莫德纳(Moderna)疫苗。澳大利亚大使馆预计，若尽快完成各项手续可在4月10日将首批莫德纳疫苗运抵越南。
杜春宣同时表示希望，儿童新冠疫苗接种工作将会面临许多困难，希望新闻媒体同卫生部并肩同行，加大宣传工作力度，获得家长的支持并带儿童去接种。（完）