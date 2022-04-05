加大5至11岁儿童新冠疫苗接种宣传工作 让家长放心带孩子去接种

4月4日下午，卫生部副部长杜春宣在政府3月份例行记者会上已向媒体记者提供关于国内自主研发和生产的三种新冠疫苗和其目前情况以及5至11岁儿童新冠疫苗购买和接种前准备工作等问题的相关信息。

关于国内自主研发和生产的三种新冠疫苗，杜春宣表示，自越南新冠肺炎疫情爆发后，卫生部已责成各科研单位和机关参与新冠疫苗研究工作。截至目前，我们共有3种候选疫苗，为Nano Covax、 Covivac和 ARCT-154。

目前，由Nanogen药物生物技术股份公司研发的Nano Covax新冠疫苗已进入三期临床试验中期评估。卫生部生物医学研究道德委员会和许可咨询委员会已召开会议，经核查档案，仍缺乏一些资料，并建议Nanogen公司补充。按计划，委员会将继续召开会议，若满足各项条件，将提请卫生部向这种疫苗签发许可证。

由疫苗与医用生物制品研究院（IVAC）研发的新冠疫苗Covivac已完成一期临床试验中期评估工作并正进入二期临床试验评估，完善三期临床试验档案。

由生物技术股份公司VinBioCare接受美国Arcturus Therapeutics公司技术转让、在越南首次使用mRNA技术来研发和生产的新冠疫苗ARCT-154已完成一期和二期临床试验评估工作，正开展三甲期临床试验并已对第一批1000名自愿者的临床试验进行中期评估工作。

3种候选疫苗正在临床试验过程中。在各单位按照道德委员会和许可证咨询委员会的要求完善档案，若满足各种条件，卫生部将对3种疫苗签发许可证。这是首次用于人体的生物制品，因此需拥有较高的安全度。

关于5至11岁儿童新冠疫苗购买问题，杜春宣表示，近期，在政府和政府总理的大力指导下，特别是疫苗外交工作，截至目前，18岁以上人群已基本接种1至2剂次，接种第三剂次比例达47%。12岁以上人群疫苗覆盖率基本达到要求。因此，政府和政府总理已实现疫情防空战略转换，实现多目标，既做好疫情防控工作，由推动经济社会发展，做好社会保障工作。