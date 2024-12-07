加大对基础设施投资力度 为越南互联网的发展营造安全环境

越南正致力于改进和发展与新兴技术相适应的互联网基础设施，同时确保其安全性和可持续性，满足日益增长的互联网使用需求。

越南互联网中心（VNNIC）主任阮红胜表示，互联网受到5G、物联网（IoT）、云计算、大数据和人工智能（AI）等新技术迅速发展的强烈影响。近年来，人工智能技术的发展以及互联网资源被滥用于诈骗等有害行为，给互联网用户带来了许多挑战。这表明，尽管技术创造了巨大的价值，但同时也带来了不少问题。最有效的应对方法是利用技术来解决技术带来的问题，因为只有运用技术才能迅速、大规模地解决这些难题。

互联网服务提供商需要通过合理分配互联网资源提供开放、安全和稳定的网络环境。只有在互联网环境安全的前提下，才能增强用户的信任。

为了减少网络空间的负面影响，越南政府于2024年11月9日颁布了《关于互联网服务管理、提供和使用及网络信息管理的第147号法令》。该法令将于2025年12月25日生效，新增多项关于身份认证、过滤及用户保护的规定，以解决存在的问题，适应数字技术、数字内容及互联网服务的发展趋势。

越南互联网协会（VIA）秘书长武世平表示，根据147号法令的规定，未来互联网用户将更加深刻地认识到其地位，互联网应用将更贴近现实生活。互联网生态系统中的相关各方将认识到自己的权利与义务，更加注重技术、流程及认知的投资，从而使网络空间更加健康有序。服务提供商也需承担更多的法律与技术责任，包括加强技术系统的投资、优化服务流程及运营，以满足当前网络安全的要求。

根据Wearesocial和DataReportal的统计，截至2024年1月，越南共有7844万互联网用户，占总人口的79.1%。越南互联网用户平均每天花费近7小时在网络上，其中94%的用户天天使用互联网。

1997年，越南互联网用户仅为约20万人。到2007年，用户数量已接近2000万，占全国人口的24%。

据越南信息与传媒部的统计，截至2024年10月，越南智能手机用户占移动电话用户的88.7%；宽带接入用户占82.3%；4G网络覆盖率达到99.8%。此外，越南互联网通信协议第六版的应用率约为60%，位居全球前十。从2024年10月15日起，越南军队工业电信集团（Viettel）正式将5G网络商业化。

越南计划到2025年固定宽带家庭普及率达100%，90%的用户能够以200 Mb/s的平均速度访问固定互联网；到2030年，所有用户访问速度将超过1 Gb/s。届时，越南将跻身全球信息技术领域领先的30个国家之一，并全面完成IPv6的转型。

越南信息与传媒部副部长范德龙强调，到2025年，越南的互联网将更加广泛、高速且安全。届时，越南将建成一套先进的数字基础设施，成为东南亚地区的先驱。到2030年，5G移动网络将覆盖全国，每位公民都能够以低成本使用宽带互联网。（完）