加大宣传力度 吸引国际游客到越南旅游

越南文化体育旅游部国家旅游局表示，该单位将与各地在国外联合开展2024年越南旅游推广工作。

具体的是，越南将于6月12日至14日参加在印度尼西亚巴厘岛努沙杜瓦举行的第十届巴厘岛及更多旅游博览会（BBTF）。这是一年一度的盛会，包括企业与企业对接的活动，为会展旅游产品、文娱旅游和特色旅游产品的优质旅游合作创造条件。

接下来，自6月23日至7月3日，越南将参加在法国巴黎、德国法兰克福和意大利米兰举办越南旅游推介活动。这是越南国家旅游局、各地和旅游企业向欧洲市场介绍旅游政策、目的地和旅游产品的机会。该活动为越南各地和旅游企业建立联系和进行合作，旨在吸引法国、德国和意大利游客以及欧洲游客前往越南旅游。

7月1日至8日，越南国家旅游局在俄罗斯联邦莫斯科和圣彼得堡举办旅游推介活动，介绍越南风土人情和越南旅游政策，恢复俄罗斯赴越游客量。

在此期间，“2024年俄罗斯联邦越南文化日”将在上述两个城市举行。通过艺术表演、电影放映、展览和旅游推广研讨会向俄罗斯公众介绍和宣传越南的文化价值和旅游潜力，其中，值得一提的是主题为“越南——世界遗产之国”的展位以及“越南电影日”活动。

过去5个月，赴越南旅游的国际游客人数达近760万人次，同比增长64.9%，比2019年（COVID-19爆发前）同期增长3.9%。该行业正努力实现2014年接待国际游客1700～1800万人次；国内游客1.1亿人次（其中过夜游客约7250万人次），旅游总收入将达到约840万亿越南盾等的目标。（完）