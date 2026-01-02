力争在2026年1月15日前完成“光中战役”

继政府总理于2025年12月30日签发关于加快推进重建、修缮中部地区因近期自然灾害、风暴和洪水而受损居民住房实施进度的“光中战役”的第246/CĐ-TTg号电文之后，为了确保该“战役”按既定计划在2026年1月15日前全面完成，为人民群众在越共第十四次全国代表大会召开前能够安居乐业，并且在2026年丙午年春节前恢复生产经营活动，稳定生计和收入等创造条件，政府总理要求：



林同省受灾民众搬到新房。图自越通社

广治、顺化、岘港、广义、嘉莱、得乐、庆和和林同等省委、市委书记、人民委员会主席直接参加领导、指导工作，最大限度动员必要的资源和力量，实行“抓紧吃饭、加班赶进度”、“三班四倒”、“白天干不完、夜里再加班”、“节假日不停工”，下定决心在2026年1月15日前完成为群众重建因倒塌、损毁、被洪水冲走的住房，并对“光中战役”的实施进度和工程质量向政府总理负责。



如遇超出地方职权和能力范围的困难和障碍，省、市人民委员会主席必须立即向政府总理以及国防部长、公安部长、农业与环境部长、财政部长和越南祖国阵线中央委员会主席报告，最迟不得晚于2026年1月3日（报告中需明确所需支持的具体内容、数量及需要支援的地点等），绝对不允许因任何理由影响“光中战役”的实施进度。



政府总理郑重提请越南祖国阵线中央委员会主席指导各级祖国阵线和各群众团体，加强宣传动员，鼓励人民群众发扬自力更生、自强不息精神，主动克服困难，重建家园，恢复生产经营活动。



政府总理提请国防部长和公安部长主动调动一切可用力量，支持各地方抓紧时间，按期完成“光中战役”各项目标。（完）