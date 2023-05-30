前5个月越南新注册投资资金同比增长27.8%

据越南计划与投资部外国投资局日前发布的统计数据显示，截至5月20日，外资企业对越南的注册投资总额达108.6亿美元，同比下降7.3%。其中，新注册投资资金逾52.6亿美元，同比增长27.8%；调整增资资金22.8亿美元，同比下降59.4%；出资入股近33.2亿美元，同比增长67.2%。

外国投资局局长杜一黄表示，前5个月，新增投资资金增幅高于前4个月（11%）。前5个月新注册项目数量也同比大幅增长（66.4%），达962个项目。

“新项目数量增速大于投资总额增速，表明外国中小投资者继续关心和相信越南的投资环境并做出新投资决定”，杜一黄说。

调整增资投资资本与去年同期相比仍有所下降（下降59.4%），原因是资本调整的大项目不多，但较今年前几个月有所改善。资本调整项目数也大幅增长，同比增长22.8%。此前，前4个月、前3个月分别增长19.5%、2.6%；前两个月下降6.3%。

杜一黄说：“这强调了投资者对越南投资环境的信心，因此，他们继续做出扩大现有项目的决定”。

外国投资局指出，前5个月，外资投资资本的实际到位资金达75.6亿美元。

因此，虽然仍处于放缓的趋势，但情况正在逐渐好转。这再次强调，吸引外资放缓不是因为越南正在失去竞争优势，而是因为全球投资流动的大趋势。

越南投资公司越南资本（Vinacapital）首席经济学家迈克尔·科卡拉里（Michael Kokalari）强调，越南仍是外国投资流入的主要目的地，尤其是来自寻找生产基地、替代中国的跨国公司。（完）