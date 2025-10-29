前10月河内市接待游客超2800万人次 多项举措冲刺年底旅游旺季

河内市旅游局负责人表示，随着11月旅游旺季的到来，首都旅游业已进入全年关键阶段。河内将推出一系列特色旅游产品与文化节庆活动，以吸引更多国内外游客，全力冲刺年度目标。



据统计，今年前10个月，河内累计接待游客超过2820万人次，完成全年计划的91%，游客总量已超过2024年全年水平。旅游业实现这一成绩，得益于河内持续推进旅游产品多元化、拓展郊区旅游线路等战略，有效增强了对国际游客的吸引力，延长了游客停留时间，提升了旅游消费水平。



多措并举增强留客能力



河内市旅游局最新数据显示，仅10月份，河内就接待游客227万人次，其中外国游客约69.5万人次，较2024年同期增长17.8%。当月旅游总收入约9.93万亿越盾，同比增长11.9%。



前10月，河内共接待游客2822万人次，其中外国游客617万人次；旅游总收入预计近110万亿越盾，同比分别增长22% 和20%。



旅游专家分析指出，国家级活动“A80事件”以及旅游产品的持续创新，是河内吸引游客的重要因素。以往，不少外国游客仅将河内视为前往下龙湾、沙巴或岘港的中转站。如今，随着郊区旅游线路的拓展和升龙皇城、火炉监狱等夜游项目的推出，河内正逐渐成为游客愿意深度探索的主要目的地。



旅行社企业在客源开拓与市场连接中发挥了核心作用。截至10月中旬，河内共有2687家旅行社，其中2101家为国际旅行社，从业导游人数超过9500名，为首都旅游生态系统注入了持续活力。



与此同时，河内市旅游局还积极推进多项基础工作，包括更新住宿数据、在旅游领域推动“越南人优先使用越南货”运动、完善2026年旅游业发展计划，并提议申办2026年国家旅游年。



2025年，河内力争实现接待游客3100万人次，其中外国游客750万人次，约占全国外国游客目标（2500万人次）的30%；全年旅游收入目标为130万亿越盾。

年底旺季活动密集展开



近年来，河内旅游业逐步从规模扩张向深度发展转型。河内市旅游局局长邓香江表示，10月份，旅游局已在朔山庙推出夜游体验产品，并在安春乡打造融合少数民族传统文化的社区旅游模式。这些新产品有望成为吸引游客、提升消费的新亮点。



河内还通过《2025年旅游促进与合作发展计划》加强与西南部各省的联动，进一步巩固其作为全国旅游枢纽的地位。为提升社区旅游发展能力，旅游局在美德县芒谷村等社区旅游点组织了系列培训，助力当地居民成为旅游发展的主体。



10月举办的河内世界文化节吸引游客逾100万人次，其中包括大量国际游客。“世界文化日”、“越南奥黛节”、“河内秋季节”等活动的成功举办，也将传统文化与现代旅游空间相融合，强化了河内作为“节庆之都”的品牌形象。



旅游业界指出，11月是决定全年业绩的关键时期。河内将陆续举办河内秋季节、2025年奥黛节，并组织旅行社赴各地开展资源考察与线路对接。



此外，《创新香山（香寺）国家级特别遗迹群管理、保护与价值提升模式方案》即将报请河内市人民委员会审批，旨在为宗教与生态旅游发展寻求新突破。朔山夜游、砵场与应天农业旅游、安春社区旅游等一批新产品也在不断完善，将于近期正式面向市场。



河内市旅游局表示，将以坚定的决心和有力的举措迎接年底旅游旺季，力争为实现2025年目标打下坚实基础，并为2026年旅游业实现新突破积蓄动能。（完）