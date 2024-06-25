前世贸组织专家：越南为防止IUU捕鱼做出努力

打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕鱼活动对包括越南在内的世界各国渔业可持续发展具有重要意义。世界贸易组织（WTO）专家克里斯蒂安·维达尔-莱昂（Christian Vidal-León）近日在瑞士日内瓦接受越通社记者采访时作出上述评价。克里斯蒂安•维达尔-莱昂曾担任世界贸易组织（WTO）上诉机构的争议解决律师。

维达尔-莱昂表示，越南是向包括瑞士在内的欧洲重要的水产品出口国，从纯粹的商业角度来看，双方的合作具有积极性和建设性。

维达尔-莱昂认为，东南亚地区的捕鱼活动始终充满挑战。不过，自2017年以来，越南为防止IUU捕鱼做出了适当努力，同时也努力进行谈判和讨论，力求尽快解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告。过去6年来，越南政府颁布了许多相关法律文件，将欧盟的建议纳入渔业法，包括2023年发布的《关于打击IUU捕捞行动计划的决定》。

维达尔-莱昂就欧盟尚未解除对越南的“黄牌”警告作出评论称，欧盟委员会可能正在等待越南执行上述法律文件的结果后再做出决定。

曾在国际投资争端解决中心（ICSID）旗下部分国际投资法庭参与仲裁支持工作、目前在日内瓦世贸组织法律咨询中心工作的专家维达尔-莱昂表示，泰国于2015年曾遭遇欧盟出示黄牌警告。该委员会曾警告称，如果泰国不努力打击 IUU捕鱼，将对其实施贸易措施。面对此压力，该东南亚国家按照欧盟的标准，对本国法律进行了有效的调整和补充。因此，欧盟已把泰国从IUU捕鱼的国家名单中去除。欧盟还承诺支持泰国实施新的IUU法律。

最后，维达尔-莱昂表示，目标国法律中采纳的欧盟建议与该联盟的法律是一致的。这些建议包括通过卫星监视机制进行监测；正确统计和报告渔获量，一旦船舶或经营者从事 IUU 活动，该渔船将不被允许靠岸，甚至其船舶可能被没收，船东必须缴纳罚款，并且不得再进行捕捞活动。（完）