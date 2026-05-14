削减行政手续：打造更加开放的营商环境

近期，越南政府接连颁布了8项关于削减、分级及简化行政手续和经营条件的决议。这一举动体现了新一届政府强力改变国家管理机器运行方式的决心，旨在2026年实现两位数增长的目标。

近日，越南政府总理黎明兴要求立即削减至少30%的行政手续、缩减50%的办理时间、降低50%的合规成本、减少30%的经营条件、彻底废除100%不必要的手续，体现了政府首脑坚决破除不合理行政壁垒，将营商环境改革置于头等优先地位的决心。

南灵服装生产公司经理黎俊灵表示，此次改革最引人注目的是管理思维从“前置审批”转变为“事后监管”。这被视为一种现代化的管理方式，既营造开放营商环境，又确保管理效能。

德福有限责任公司经理文进德认为，在当前强有力、务实的改革精神下，手续处理时间将大幅缩短，流程更加精简，为企业生产经营提供极大便利。当行政手续更加精简、资源得到释放时，将为企业扩大投资注入动力，推动民营经济更强劲地发展。

越南工商联合会（VCCI）主席胡士雄评价称，本次改革是改善投资环境的关键动力，将提升越南在地区的竞争力。这不仅减少了障碍，营造更加开放的环境，还巩固了企业界对党和国家改革决心的信心。

经济专家指出，为使本次改革在实践中真正落地见效，各部委及地方政府需在办理行政手续中大力促进权力下放，提升基层干部的能力与负责人的责任意识；加强技术应用，完善数据库，确保民众和企业只需提供一次信息，最大限度地缩减时间并降低合规成本。

然而，为产生实际行动变化的关键仍在于管理体系内执行思维的转变。若事后监管过程能做到透明公正，这可能成为越南营商环境改革进程中的重要转折点。

从而有利于彻底破除体制 “瓶颈”，快速动员并释放企业资源，为国家经济增长开辟更加广阔的空间。（完）