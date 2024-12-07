制止暴力侵害越南妇女和女童行为

12月6日，联合国驻越南各机构在越南和澳大利亚政府的支持下，就制止越南暴力侵害妇女和女童行为举行圆桌会议。这是响应越南“促进性别平等及制止基于性别的暴力行动月”和“联合国消除性别暴力16日行动”的活动之一。

会议强调了越南通过多部门合作解决暴力问题的努力；基于证据的政策和以暴力受害者为中心的服务。会议强调了破除陈规陋习、改进数据系统以推动转型变革的重要性，以及澳大利亚政府和联合国各机构在这一领域支持越南的承诺。

联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）在会议上强调了将暴力问题视为国家和全球危机的必要性，同时概述了制止暴力侵害妇女和女童的关键行动领域，包括整合各领域的服务、建立社区居民的信任、加强数据系统建设、努力满足和支持青年的需求、倾听暴力受害者的声音等。

澳大利亚政府反家暴和性暴力委员会主席米凯拉·克罗宁（Micaela Cronin）表示，策划者、专家和国际伙伴之间的合作对结束暴力行为非常重要。要让所有越南人都意识到，暴力侵害妇女和儿童不仅是不可接受和无法容忍的，而且是难以想象的。

米凯拉·克罗宁分享了澳大利亚在打击性别暴力的经验教训并强调，越南的各项战略和计划都充满希望，我们将全力支持越南的这一进程。

来自岘港、胡志明市和一线单位代表介绍了“安全城市”、“儿童友好城市”等成功模式，并强调了多学科方法对及时有效支持暴力受害者的价值。

在会议上，联合国人口基金 (UNFPA)、联合国妇女署（UN Women）等联合国下属机构首席代表介绍了结束暴力侵害妇女和儿童行为的优先事项和路线图。

越南劳动荣军与社会部儿童局局长、性别平等司司长；文体旅游部家庭司司长以及岘港、胡志明市有关部门代表强调了实施一个长期战略，制定有多部门参与的综合应对措施，以制止暴力侵害妇女和女童行为的重要性。（完）