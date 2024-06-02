制定推动大米出口战略

据各部委、行业协会和企业代表预测，2024年接下来的几个月，越南大米出口市场将继续充满活力，并取得积极成果。不过，专家建议企业仍需观察和评估美国、欧盟等越南主要市场的进口需求。同时，观察并充分利用亚洲、非洲其他国家的机遇；有适当的计划来满足消费者需求增加的情况。

推动开拓亚非市场

亚洲-非洲地区，其中包括菲律宾、印度尼西亚、中国、加纳、科特迪瓦等大型市场被视为越南大米的重要出口市场。

工贸部亚洲-非洲司副司长阮福南表示，2023年越南大米出口总量为830万吨，其中向亚非地区出口的大米占90%，相当于734万吨，价值超过41亿美元。 2024年第一季度，越南对亚洲-非洲市场的大米出口额继续呈现良好迹象并实现增长。

工贸部进出口局局长阮英山表示，2023-2024作物年度，全球稻米产量将为5.155亿吨。 同时，消费需求5.213亿吨，大米短缺580万吨。因此，专家们认为，未来一段时间，将为越南大米进军亚非市场创造很多机会，大米出口价格将继续保持高位，对越南有利。

亚洲非洲司副司长阮玉南建议，各家企业应制定推动开发亚非市场潜力的战略。

对于菲律宾市场，预计2024年将出现缓慢增长趋势，以及市场份额下降。 然而，越南大米企业已与该国进口商建立了声誉、信任并与其建立了长期的业务关系。 这是越南企业需要继续保持和发扬的优势。

对于中国市场，目前，中国已允许约200家越南企业向该市场出口大米。越南香米、特级大米和ST米系列在中国市场很受欢迎。

为欧美市场制定适当的战略

越南对欧美的大米出口仅占总营业额的一小部分，但专家依然认为，这是一个潜在的市场。

越南工贸部欧美市场司司长谢黄灵建议，总体而言，越南大米很难在价格和包装上与泰国、印度等大众市场的主要竞争对手竞争。 因此，越南大米出口企业需要为欧美市场制定适当的战略。

谢黄灵认为，对欧美市场大米出口需要朝着成为特级大米供应商的方向发展。稻米产业发展战略必须以增加价值、可持续发展、增加稻农收入、保护环境、适应气候变化和减少温室气体排放为目标，为履行越南的国际承诺做出贡献。

谢黄灵补充说，虽然欧美地区不是越南大米出口的主要市场，但该市场未来为越南大米出口带来巨大潜力。 特别是，欧盟是越南大米出口仍有较大增长空间的市场，因为欧盟每年大米进口需求总量约为300至400万吨，而越南对欧盟的大米出口只占很小的市场份额，约为3.1%。

据欧洲—美洲市场司的报告显示，2024年前3个月，越南对欧美市场大米出口量18.1万吨，出口额1.359亿美元，同比增长218.3%。（完）