到2035年公民与政府之间的所有交易都在数字环境中进行

越南政府副总理胡国勇于2026年5月11日签发关于批准《2026-2030年阶段和远期展望至2035年服务于国家数字化转型的人口数据、身份识别及电子认证应用发展方案》计划（简称第06号方案计划）的第826/QĐ-TTg号决定。



该方案的总体目标是推动人口数据、身份识别及电子认证应用全面且深度融入所有领域，有助于促进国家数字化转型进程，服务于数字政府、数字经济、数字社会三大支柱，成功实施越共十四大、中央政治局和政府的相关决议和计划。



到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务，成功建设跨部门的国家人口数据生态系统，有效开发“准确、齐全、干净、鲜活、统一、共享”的数据，服务于经济社会发展事业和国家治理工作，推动越南发展成为拥有先进科技和创新潜力及能力的国家，跻身领先中等偏上收入国家之列。



从2026-2030年阶段，该计划将集中实现以下6个具体目标，包括服务于办理行政手续，提供在线公共服务，革新指导与治理模式；促进数字经济和数字社会发展；服务于数字公民的发展；扩建基础设施，完善数据的创建、连接、挖掘与补充生态系统；保障社会福利，服务于打击犯罪，维护国家安全及社会秩序；为科学研究与创新提供服务。



到2035年，越南致力于发展成为全面可持续发展的数字国家，其中，民众与政府间的所有交易均在数字环境中进行。图自越通社

到2035年，越南致力于发展成为全面可持续发展的数字国家，其中，民众与政府间的所有交易均在数字环境中进行。以人口数据为核心的国家数据库实现高效共享，服务于智慧政府的建设。



民众能享受自动化、个性化及便捷的数字服务。数字数据和数字技术广泛应用于医疗、教育、交通、农业、司法及安全等领域。数字化设施改善了人民的物质和精神生活质量。数字文化和数字技能已在全社会得到普及。越南创新和数字化转型跻身全球前50强，成为亚洲地区重要的数据互联和数字产业发展中心。



为实现上述目标，第06方案计划提出了一系列具体任务和举措，包括完善关于人口信息相关数字应用和服务开发与提供的政策和法律法规；服务于行政手续的办理和在线公共服务的提供；服务于数字公民的发展；扩展基础设施并完善完善数据的创建、连接、挖掘与补充生态系统。（完）