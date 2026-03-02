到2030年，河内完成燃油出租车向电动化转型

2月27日，河内市人民委员会发布《将使用化石燃料的出租车转型为使用电力和绿色能源车辆的计划》。根据当前出租车客运经营单位和车辆现状，以及相关部门和单位的意见，河内市制定了由燃油出租车向电动及绿色能源出租车转型的路线图。



具体而言，2026—2030年阶段，河内市将完善支持政策机制，协助出租车企业将燃油车辆转为电动和绿色能源车辆；加强宣传，使市民理解并支持该计划；同时在出租车停靠点建设充电站。





河内市将按照既定路线推进转型，最迟至2030年完成100%燃油出租车向电动及绿色能源出租车的转换。具体比例为：2026年达到63%—64%；2027年达到68%—70%；2028年达到74%—77%；2029年达到88%—96%；2030年达到100%。



2030年以后，河内市将重点完善并维持电动及绿色能源出租车稳定运营的条件，优先提升充电基础设施、停车点及交通组织能力，使其符合电动车辆的运营特点。



根据技术发展和实际需求，相关部门将审查并调整关于充电站布局、电网接入、停靠点组织及科技管理应用等规定，以优化电动出租车使用效率，确保持续、安全、便捷运行，并与城市可持续交通发展方向保持同步。



为确保计划有效实施，河内市人民委员会提出多项重点任务和解决方案，包括完善与低排放区建设相结合的清洁能源出租车转型支持机制。



市政府还将提交河内市人民议会审议通过相关决议，规定支持道路交通工具向清洁能源转型的若干政策，以及限制高污染排放车辆使用的措施，其中包括推动出租车电动化的具体政策。



支持政策包括：对出租车企业为转型而签订的商业银行贷款合同提供部分利息补贴；为清洁能源基础设施建设单位创造条件，使其获得城市发展投资基金及相关基金的优惠资金支持。



在费用优惠方面，包括减免电动及绿色能源出租车首次登记和车牌发放费用；对已拥有原有车牌、改为电动或绿色能源的出租车给予更高补贴。同时，在基础设施和运营方面，考虑对电动及绿色能源出租车在公共停车场的停车服务费给予优惠；对公共充电站投资单位提供贷款支持和场地清理费用补贴等。



此外，市政府将每年编制财政预算，确保落实各项支持和优惠政策所需资金；简化程序，确保公开透明，为出租车企业和清洁能源基础设施企业获取资金创造便利条件。



同时，将支持政策与低排放区实施方案挂钩，逐步限制并最终停止不达标化石燃料车辆在低排放区内通行；研究部署智能交通监控系统，连接车辆检测和排放标准数据，用于低排放区管理。河内市还建议有关部门延长对电动和绿色能源汽车（特别是出租车企业车辆）100%免征购置登记费的优惠政策。



在基础设施方面，河内市将同步规划建设电动车充电站网络，确保与城市和交通规划协调发展；电动出租车转型将与充电站和供电基础设施建设同步推进，确保满足使用需求。



城市将优先在中心城区、环线道路、机场、火车站、汽车站及重要交通枢纽发展充电设施；鼓励利用现有公共停车场和加油站设置充电桩；调整电网发展规划，确保电动车稳定、安全供电；指导并支持企业按规划建设充电站；完善相关技术标准。



在规划和建设方面，将在城市规划调整过程中预留充电站和出租车停靠用地；新建项目研究预留安装充电设施的技术条件；在交通枢纽、旅游区、商业中心等客流集中区域规划电动出租车专用停靠点和充电设施，并在低排放区优先保障此类车辆通行。



此外，在建立出租车服务质量评价和排名体系、加强科技管理应用的同时，河内市将加大宣传力度，说明电动出租车的长期经济效益（如降低燃料和维护成本），并加强宣传工作。



同时加强宣传电动出租车转型与低排放区建设、排放标准要求之间的联系，以及不达标燃油出租车可能面临的法律后果和成本压力，以争取社会共识；并组织论坛和对话会议，与出租车企业沟通交流，解决困难，全面宣传支持政策。（完）





