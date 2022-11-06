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到2025年越南水果出口额将突破50亿美元
农业与农村发展部已提出到2025年全国果树种植面积达120万公顷，产量达1400万吨；其中上述14种主要果树种植面积达96万公顷，产量达1100-1200万吨的目标。
到2030年全国果树种植面积达到130万公顷，产量超1600万吨；其中上述14种主要果树种植面积达到100万公顷，产量达1300-1400万吨。
具体，据农业与农村发展部的发展定向，火龙果种植面积约6万至6.5万公顷，产量130-150万吨；芒果种植面积约13万至14万，产量从110万至150万公顷；香蕉种植面积约16.5万至17.5万公顷，产量自260万-300万吨。
荔枝种植面积保持在5.5万公顷左右，产量从33万至35万吨；龙眼种植面积约8.5万公顷，产量从70万至75万吨；橙子种植面积约10万公顷，产量从120万至130万吨；柚子种植面积力争达11万至12万公顷，产量从120万至160万吨。
农业与农村发展部也提出菠萝种植面积约5.5万-6万公顷，产量从80万至95万吨；红毛丹种植面积约2.5万公顷，产量40万吨；榴莲种植面积约6.5万至7.5万公顷，产量自83万至95万吨等的目标。菠萝蜜、牛油果和番荔枝等果树种植面积保持稳定。
农业与农村发展部责成植物保护局同各地方配合做好果树病虫害管理工作，引导各地方建立种植区号、产品追溯，同有关单位配合采取扩大水果产品出口市场。
农业与农村发展部将同各地方、企业和协会消除贸易壁垒，扩大市场，进行技术转让，援助公民贷款，建立集中式果树种植区，按照市场机制连接收购和加工产品，吸引对深加工厂房进行投资，实现产品多样化，提高果树产品质量和竞争力等。
除了国内市场外，该部将同各单位配合采取措施推进对中国正贸出口。与此同时继续拓展日本、美国、加拿大、韩国、俄罗斯、东盟、欧盟、中东和北非等市场。
据海关总署的报告，今年前8月，火龙果是越南出口额最大的水果，出口额达近4.63亿美元；香蕉以出口额2.37亿美元位居第二；榴莲出口额达1.58亿美元，位居第三。（完）