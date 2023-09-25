到升龙皇城欣赏已经失传的中秋灯模型



河内市古街区的街头文化空间在河内升龙遗产保护中心得以再现，展示了各种各样的传统中秋灯笼。这些都是由升龙遗产保护中心同多名艺人合作修复精致的已被失传的中秋灯笼款式。



使用楮纸、玻璃纸、竹板、藤条、胶水等原料来制作的传统中秋灯笼模型惟妙惟肖极致逼真，引人入胜，其中包括鲤鱼化龙、鲤鱼望月、螃蟹、兔子、虾子、桃花、鼓子等的灯笼。



优秀工匠阮权说：“之前我们用竹板和楮纸制作鲤鱼灯笼。随后我们使用布料来制作的。目前我们已修复了一些传统中秋灯笼了。”



河内-升龙遗产保护中心经理阮红芝表示：“我们已同一些研究人员配合进行研究并修复一些传统中秋灯笼制作方法。我们希望向儿童和首都居民打造一个特色的传统文化体验空间。”



前来参观这个展区时，参观者尤其是儿童们有机会了解越南传统中秋玩具，从而进一步传承和热爱越南的民族文化。



木星幼儿园学生阮黄兴表示：“今天我跟朋友们一起来到升龙皇城参观，我看见叔叔用粘土捏公鸡。”



按计划，中秋节趣味活动于9月29日结束。值得一提的是，题为“秋光闪烁”的特殊表演活动将从9月27日至29日举行。组委会将举行舞狮表演以及制作月饼和灯笼、用颜料画纸浆面具等多项体验活动。此外，游客还可以在升龙皇城光彩夺目的灯笼街参加“无限打卡”活动。（完）