创新服务方式吸引清真游客

越南对清真旅游仍显陌生

"Halal"（清真）在越南仍是一个较新的概念。 “清真”在伊斯兰教语境中特指符合伊斯兰教教法（Halal）的事物，尤其用于描述穆斯林可食用的食品（如经特定仪式宰杀的牛羊肉）。其阿拉伯语对应词“حلال”（Halal）原意为“合法的”。清真旅游可理解为面向穆斯林或符合伊斯兰教规的旅游服务。

据统计，全球超过19亿穆斯林人口推动着清真旅游高速发展，该市场2023年规模达2660亿美元，2024年预计2760亿美元，2030年有望突破3500亿美元。

河内商贸旅游大专院长郑氏秋河指出，清真旅游已成为全球趋势，正为多国旅游业带来越发重要的贡献。在东盟地区，新加坡、泰国等已率先行动，成为全球接待穆斯林游客最多的国家。

意识到清真市场的巨大潜力，越南政府于2023年2月14日批准《至2030年加强国际合作发展越南清真产业方案》。

2024年，越南成立国家清真认证中心，发布伊斯兰产品服务国家标准。旅游部门也多次开展推广活动吸引穆斯林客源。

然而越南的清真服务仍不完善，制约了市场吸引力。

越南清真中心主任Ramlan Osman指出："清真旅游需满足特殊标准，包括清真食品、祈祷场所、斋月服务、男女分区娱乐设施、家庭旅游线路等。

目前穆斯林游客面临的主要障碍是饮食问题——越南美食虽美味，但不符合清真标准就无法享用。我们期待能体验本地特色，也希望有符合标准的清真咖啡馆。"

印度游客参观独立宫。图自越通社

构建清真旅游生态系统

开发清真市场不仅是顺应全球趋势，更是越南通向伊斯兰世界的可持续发展战略。巴勒斯坦驻越南大使Saadi Salama强调："对待穆斯林的方式至关重要。目前越南对伊斯兰文化的理解存在偏差，需深入了解其行为准则，比如馈赠礼仪、交谈方式等。"阿塞拜疆驻越南大使Shovgi Kamal Oglu Mehdizade补充道："穆斯林将伊斯兰教视为生活方式，他们期待在越南获得饮食、祈祷等方面的尊重。若能满足需求，他们将以十倍热情回馈当地社区。"

河内旅游局局长邓香江透露："我们正制定战略路线图，计划2030年前建成完善的清真旅游生态系统，包括在中心城区建设穆斯林友好区域，实现10-20家清真认证酒店，30%市中心餐厅提供清真菜肴。"2025年4月中旬，河内商贸旅游学院成立清真培训中心，开设符合国家标准的课程，并与国内外机构合作培养专业人才。

巴基斯坦专家Aemin Nasir建议："越南可编制河内清真旅游指南，标注清真餐厅、祈祷场所等信息。"通过系统化建设，越南正逐步打开这个价值千亿的蓝海市场。（完）